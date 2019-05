Amici 18, Emma Marrone difende Giordana Angi dagli attacchi di Rudy Zerbi: "Non siamo a 10 anni fa!"

Rudy Zerbi, durante la puntata di Amici 18 in onda sabato 11 maggio, ha dimostrato nuovamente di non gradire particolarmente la cantante Giordana Angi e non ha di certo perso l’occasione per attaccarla e criticarla. Il professore di canto infatti, ha voluto puntare il dito contro la cantante per non aver voluto portare sul palco del talent di Maria De Filippi la canzone assegnatale Blue degli Eiffel 65.

Giordana inizialmente si è difesa asserendo che non avrebbe sicuramente voluto rischiare il suo posto al serale portando un pezzo che non solo non era nelle sue corde ma non la rappresentava assolutamente. Questa cosa ha mandato su tutte le furie il professore di canto che, senza tanti preamboli, ha dichiarato “Hai dimostrato come sei veramente, arrogante e piena di te. Cosa hai paura che ti rovini il profilo una canzone del genere?”.

La cantante ha continuato a difendersi in ogni modo asserendo che a suo avviso, Blue degli Eiffel 65, è una canzone da discoteca e da dj mandando ancor di più su tutte le furie Rudy Zerbi. Le critiche e le polemiche non si sono placate tanto che è dovuta intervenire anche Emma Marrone che si è letteralmente scagliata contro il professore di canto.

“Una con carattere viene definita arrogante. Non siamo a dieci anni fa” ha infatti chiosato Emma mentre Rudy ha continuato a puntare il dito contro la Angi rea di non aver portato a termine il compito assegnatole. Il professore di canto, rivolgendosi alla Marrone, ha precisato che durante le lezioni di canto lei non si sarebbe mai permessa di dare del ridicolo ad un insegnante ma anche in questo caso, Emma ha avuto da ridire.

“I tempi sono cambiati. Non è che, siccome è un successo mondiale, lei la deve cantare per forza. Non sono d’accordo” dando in tutto e per tutto ragione dunque a Giordana. Purtroppo però questo atteggiamento ha fatto si che tra lei e Tish vincesse la maglia per la finale l’ex cantante della squadra blu ma nulla è andato perduto visto che anche Giordana potrebbe vincere Amici 18.