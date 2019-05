Amici 18, è polemica: delusione per la sconfitta del ballerino Vincenzo

Nonostante sia finita già da qualche giorno quest’edizione di Amici che ha decretato come vincitore assoluto del talent Alberto Urso, mentre per la categoria ballo Rafael Quenedit, c’è chi ancora non ha mandato giù la vittoria del ballerino scatenando una polemica sul web proprio nei profili social della pagina ufficiale del programma.

Ad alzare il polverone sono stati proprio i fan di Vincenzo Di Primo che sul web hanno criticato il regolamento di quest’anno che prevedeva di aggiungere il voto dei giudici a quello del pubblico da casa. Secondo molti, se i giudici non avessero aggiunto i loro voti, la vittoria l’avrebbe ottenuta proprio Vincenzo poiché era il favorito del pubblico.

Tra le varie frasi che si leggono in giro nel web, in particolare sulla pagina ufficiale di Amici, è possibile leggere parole del tipo: “Assurdo come a Vincenzo non sia stato riconosciuto niente e non gli sia stato dedicato neanche il tempo sufficiente di prendersi applausi e complimenti dai professori”; “Vincenzo meritava molto di più, ma va beh”; “Niente per Vincenzo, che vergogna”; “La coppa è di Vincenzo perché è lui il vero vincitore”; “Vergognatevi, nemmeno un po’ di attenzione per Vincenzo”.

Nonostante ci sia stato chi ha sostenuto notevolmente Vincenzo Di Primo, non sono tardati ad arrivare i commenti dei fan di Rafael Quenedit che subito hanno preso le difese del ballerino di danza classica citando anche le parole della maestra Alessandra Celentano che lo ha definito un Dio della danza.

Tra i vari commenti che si leggono sul web, qualcuno lo ha addirittura definito il patrimonio dell’umanità mentre c’è chi ha detto che la vittoria l’ha meritata tutta visto il suo grande talento e non mandandole di certo a dire ha affermato: “Meritatissimo, talento pazzesco! Chi ha da ridire è solo in preda al rosicamento. Davanti a un ballerino del genere, bisognerebbe solo apprezzare”.

Insomma se da una parte il web voleva Vincenzo Di Primo come vincitore della categoria ballo dato il buon riscontro ottenuto da parte del pubblico, c’è chi ha preferito la vittoria di Rafael difendendolo a spada tratta.