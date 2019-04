Amici 18, dopo la puntata Jefeo e Ludovica si incontrano per un chiarimento

Amici si tinge si rosa e tra prove di canto e di ballo, nascono nuovi amori. Così è stato per Ludovica e Jefeo, i due ragazzi che si sono conosciuti in questa edizione del talent show e hanno iniziato una storia d’amore. Fin qua tutto bene, ma una decisione presa da Jefeo ha rischiato di compromettere la loro conoscenza.

Tutto è iniziato quando il cantante ha scelto di nominare proprio Ludovica che si è dovuta confrontare con Tish e quest’ultima ha avuto la meglio. La cantante dai capelli blu ha dovuto lasciare per sempre la scuola, tra lo sconforto dei suoi compagni e i sensi di colpa di Jefeo.

Dopo la puntata Maria De Filippi ha fatto incontrare i due ragazzi, anche perché la settimana per Ludovica non è stata di certo facile: si è interrogata parecchio sul comportamento di Jefeo. Il cantante dei Blu, durante la prima puntata dello show aveva nominato Ludovica che era andata in sfida con Mowgli e aveva avuto la meglio. Giordana, in squadra con lei aveva cercato di aprire gli occhi alla ragazza, criticando molto il comportamento di Jefeo che, affranto, si era scusato. Ma ecco che, nella seconda puntata, ha di nuovo fatto il nome di Ludovica tra lo sconcerto generale.

Il confronto tra Jefeo e Ludovica

Questa volta però la ragazza è uscita sconfitta dalla sfida e ha abbandonato la scuola. I sensi di colpa hanno assalito Jefeo che ha voluto chiarire il suo punto di vista a Ludovica: “Stando qua dentro sono davanti a tante persone, se io non avessi nominato te dicendo: ‘Non nomino lei perché ci tengo tantissimo’ sarebbe stata una mancanza di rispetto verso gli altri. Sarà un discorso complicato, ma almeno per me era la cosa più giusta da fare. Questa settimana è stato difficile, non potevamo parlare, non sapevo come farti capire le cose, e in più vedevo che Giordana ti parlava sempre male di me“.

Ludovica replica che Giordana lo ha fatto per proteggerla e aggiunge: “Quando io non ho le sicurezze cado”. Jefeo allora dolcemente risponde: “Hai tutte le ragioni di questo mondo ad arrabbiarti, ma secondo me era una cosa giusta, tu sai cosa penso di te artisticamente, ma non sei da sola in squadra, è difficile. Te lo giuro sulla famiglia, non penserei mai delle cose brutte su di te. Volevo solo rimanere fedele al programma e non confondere le cose”.

Alla fine i due ragazzi cercano di capirsi l’un l’altra e Ludovica confessa di non essere disposta a rinunciare a questa storia appena iniziata e, seppure è rimasta molto male per il comportamento di Jefeo, vuole aspettarlo fuori per avere la possibilità di conoscerlo meglio. La stessa cosa vale per lui e i due concludono il loro incontro tra baci e abbracci.