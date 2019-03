Amici 18, anticipazioni serale e news: cambio di regolamento dalla prossima edizione

Stando alle anticipazioni che circolano nel web sull’ultima puntata di Amici, pare che Maria De Filippi abbia preso importanti decisioni per la prossima edizione del programma. Siccome sono state assegnate tutte le maglie verdi, escludendo dunque la cantante Federica e i ballerini Federico e Miguel, Maria ha voluto annunciare a sorpresa ai ragazzi che per loro c’è la possibilità di ripresentarsi l’anno prossimo ed entrare nuovamente nel talent.

La notizia è stata accolta molto bene stupendo un po’ tutti, tuttavia, molto probabilmente la stessa cosa non vale per Alessandro Casillo; il cantante ha deciso volontariamente di lasciare il programma ad un passo dal Serale.

Da quello che evince dalle anticipazioni, l’eliminazione di Miguel non è stata affatto presa bene e sia stato un duro colpo per tutti, tant’è che i professionisti sono addirittura entrati in studio commossi per dimostrare l’affetto nei confronti del ballerino; il ragazzo è entrato nel talent dichiarandosi autodidatta, tuttavia, nonostante i suoi netti miglioramenti e i sacrifici dimostrati durante il corso del programma, non è stato ritenuto all’altezza di partecipare al Serale.

Con l’ultima registrazione si sono dunque finalmente formate le due squadre che parteciperanno al Serale; nel dettaglio, nella Squadra Bianca capitanata da Ricky Martin ci sono Mameli, Ludovica, Umberto, Giordana, Alvis e Rafael, mentre nella Squadra Blu guidata da Vittorio Grigolo ci sono Valentina, Vincenzo, Jefeo, Mowgly, Alberto e Tish.

Un’altra novità per il programma è la presenza di Andreas Muller vincitore della sedicesima edizione del programma; l’ex allievo quest’anno avrà una veste del tutto inedita in quanto sarà l’assistente dell’insegante Veronica Peparini. Ad annunciare la lieta notizia è stato lo stesso Andreas; il ballerino ha confessato che sarebbe dovuto partire per la seconda tournèe con Claudio Baglioni, tuttavia, vista l’offerta da parte di Amici ha preferito accettare quest’ultima e si è detto molto contento di ritornare nel talent.