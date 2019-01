Amici 18, anticipazioni sabato 26 gennaio: Marco va incontro al suo destino, per gli altri una decisione sorprendente

Questa edizione di “Amici” sta facendo molto discutere per una sorta di protesta che è nata nella casa all’interno della scuola “#fammistudiare“, scaturita dal comportamento di Timor Steffen nei confronti dell’allievo Marco Alimenti. Il professore di “Amici” ha deciso di eliminare il ragazzo dalla scuola, senza avergli dato alcuna lezione di danza.

A questo punto, gli altri alunni si sono coalizzati, non tanto contro l’eliminazione di Marco, bensì contro le modalità della sua esclusione: secondo loro, prima di prendere una qualsiasi decisione in merito doveva dare una chance al loro collega e farlo studiare con lui, decidendo di non prendere più lezione dai professori in disaccordo con loro.

Timor ha risposto a questa ribellione mettendo in sfida Gianmarco contro un ballerino di latino-americano considerato più forte e con più potenziale, inoltre ha messo in evidenza la contraddizione intrinseca della protesta, in quanto loro stavano sostenendo il diritto allo studio per poi rifiutare di studiare loro stessi.

Il destino di Marco e la particolare decisione degli allievi

Le anticipazioni, fornite da “Il Vicolo delle News“, ci fanno sapere che Marco si esibisce nel belletto preparato con un professore esterno scelto dalla Peparini sulle note di Michael Jackson. Questa sua esibizione non soddisfa le aspettavive di Timor che, alla fine di varie discussioni, acconsente di mettere in sfida l’allievo la prossima settimana.

Arriva il momento di Gianmarco che deve difendere il suo banco dall’attacco di Samuel. La sfida finisce con la vittoria di quest’ultimo e Gianmarco deve abbandonare per sempre la scuola. Timor nel frattempo ha deciso di far entrare una nuova ballerina di Hip-Hop, Valentina, soprannominata Banana.

Iniziano le sfide tra le squadre e alla fine arriva il colpo di scena. Tutti gli allievi, dimostrando solidarietà tra loro e per un’onestà intellettuale, decidono di mettersi tutti in sfida. Iniziano così le sfide dirette di Tish, Alvis e Miguel che vedono i ragazzi vincitori e, per questo, possono risedersi nei loro banchi. Per gli altri verranno effettuate sfide durante la prossima settimana.