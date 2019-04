Amici 18, Alessandra Celentano si scaglia contro Loredana Bertè: "La sua opinione su di noi è mutevole come il vento"

Sabato 27 aprile 2019 è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 18 di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione della ballerina Valentina Vernia. A tal proposito Loredana Bertè ha fatto una richiesta insolita e che ha sconvolto letteralmente tutti i professori della talent targato Canale5.

I professori oltretutto sembrano essere stanchi dell’atteggiamento della cantante ma soprattutto di essere messi in continuazione in discussione dal momento che hanno optato per salvare Mameli. A loro avviso sarebbe dunque ingiusto cambiare il regolamento di Amici 18 solo perchè è Loredana Bertè ad esigerlo.

La prima a scagliarsi contro la cantante di “Che cosa vuoi da me” è stata Alessandra Celentano che, sul suo profilo Instagram e senza tanti giri di parole, è letteralmente sbottata contro il giudice ribadendo ancora una volta che la stessa non sarebbe in grado di giudicare le esibizioni di ballo ma soprattutto i suoi continui attacchi nei confronti del ballerino Vincenzo Di Primo sarebbero alquanto ingiusti.

“Ogni mattina ti svegli e non sai mai cosa Loredana Bertè penserà della giuria di Amici di Maria De Filippi. Sì, perché lei una settimana, quando viene eliminato l’allievo che vuole lei, ci giudica e dice che siamo professori giusti e competenti, la settimana dopo, quando non è d’accordo sull’eliminazione, continua a giudicarc disonesti, ipocriti, ingiusti e senza coscienza” ha infatti chiosato Alessandra Celentano furiosa.

Sempre sul suo profilo Instagram, la maestra di danza ha spiegato che a suo avviso i continui attacchi nei confronti dei professori di Amici 18 da parte della Bertè sono senza senso. “L’opinione di Loredana Bertè su noi professori è mutevole come il vento” ha voluto concludere Alessandra lanciando ancora una frecciatina al giudice di Amici 18 e sottolineando come la stessa dovrebbe limitarsi a dare commenti soggettivi come fa peraltro lei stessa con il canto.