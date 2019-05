"Amici 18", Alessandra Amoroso fa una sorpresa a Maria De Filippi

La puntata della semifinale di “Amici 18“, andata in onda sabato 18 maggio, è stata caratterizzata non solo dalla presenza di ospiti illustri, ma anche di sorprese che hanno lasciato Maria De Filippi letteralmente senza parole. Stiamo infatti parlando del regalo di Alessandra Amoroso per la padrona di casa che, d’accordo con Giuliano Peparini, ha emozionato non solo i presenti in studio ma anche i telespettatori da casa.

Mostrando infatti un filmato nel quale si ripercorreva tutta la carriera della Amoroso, la stessa ha voluto anche leggere una bellissima lettera dedicata proprio a Maria De Filippi. Un ringraziamento fatto dal cuore che ha commosso tutti, compresa l’intoccabile Queen Mary che non ha potuto far altro che abbracciare la sua pupilla Alessandra.

“Ciao Maria, questa sera ti ho scritto una lettera e volevo leggertela. Sono passati dieci anni, incredibile ma vero, perché dieci anni fa quando ero ad ‘Amici’ erano più le volte che mi venivano dubbi che non quelle in cui capivo l’opportunità che stavo vivendo. Con pazienza infinita mi prendevi e mi lasciavi sfogare, asciugavi le mie lacrime e mi consentivi di essere me stessa. Grazie”, ha esordito la cantante salentina.

Alessandra ha continuato spiegando il perchè del suo affetto così profondo per la conduttrice che, in tutti questi anni, l’ha sempre ascoltata, lasciandole la libertà di crescere, scegliere, cadere, rialzarsi e capire questa sua nuova vita, dandole la possibilità di essere quella che è oggi. Alessandra ha voluto ringraziare la De Filippi soprattutto per le discussioni e per le incomprensioni che si sono poi trasformate in chiarimenti e abbracci.

Mentre lo studio di “Amici 18” si riempiva di applausi, la cantante ha concluso ringraziando Maria per essere stata una semplice mamma. La De Filippi, dal canto suo, felicissima per questo omaggio inaspettato, risponde che l’unica cosa che Alessandra allora non capiva era il talento che aveva e che era un grande peccato non mostrarlo.