Negli Stati Uniti d’America c’è grande, grandissimo dolore per la scomparsa di Jane “Nightbirde” Marczewski, cantante di 31 anni venuta a mancare a causa di una grave malattia. Secondo quanto si apprende in queste ore, il decesso risale alla giornata di domenica 20 febbraio, ma soltanto adesso le agenzie di stampa internazionali hanno diffuso la terribile notizia. La Marczewski era nota al grande pubblico per aver partecipato al programma Americas Got Talent.

Già lo scorso agosto 2021 aveva dovuto lasciare la competizione televisiva per curarsi. Alla 31enne venne diagnosticato dapprima un tumore maligno al seno. Quella notizia per lei fu terribile, ma la situazione peggiorò proprio nel 2019, quando un medico le disse che le erano rimasti soltanto tre mesi di vita. In totale Jane ha ricevuto tre diagnosi di tumore. La notizia già all’epoca sconvolse i fan, anche perchè era già diventata molto nota dopo il suo bellissimo esordio.

Televisione in lutto

“Dalla mia audizione la mia salute è peggiorata e la lotta contro il tumore richiede tutta la mia energia e attenzione. Sono così triste di annunciare che non sarò in grado di continuare in questa stagione di AGT” – così aveva detto all’epoca l’artista, che tra l’altro era una delle favorite alla vittoria finale.

In audizione aveva stupito tutti, tra cui anche il giudice Simon Cowell, che solitamente è molto critico sui concorrenti. Per la 31enne c’era solo grande apprezzamento e il reality americano con lei ha sicuramente perso una grande icona. Ma Jane aveva appunto l’importanta battaglia controi il cancro da affrontare.

In questo periodo di sofferenza lei non si è mai abbattuta, non hai mai permesso alla malattia di prendere il sopravvento. Ha vissuto ogni attimo con gioia, supportata dall’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi fan. Il brano “It’s ok” cantato durante la sua audizione ha ottenuto 40 milioni di visualizzazioni su Youtube. Una stella, la Marczewski che si è spenta troppo presto.