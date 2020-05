Amazon Prime video, tutte le uscite del mese di giugno: da "L’amore a domicilio" a "D.N.A – decisamente non adatti"

La piattaforma di streaming Amazon Prime Video si arricchisce di molti nuovi titoli per la gioia del pubblico: poco fa, infatti, è stato diffuso il catalogo delle uscite previste per maggio 2020 in cui spiccano due nuovi film tratti dal ciclo “Il cinema a casa tua” e diverse nuove serie TV inedite.

Il 1 giugno uscirà la nuova stagione di Future man, che racconta la storia di Josh Futterman, uomo delle pulizie di giorno e gamer di notte; il 5 giugno, invece, è la volta della nuova serie El Presidente, incentrato sulle vicende del FIFA Gate; Dispatches from Elsevhere sarà disponibile invece dal 15 giugno e narra le vicende quattro persone che vedranno la loro vita sconvolta da magici avvenimenti.

Per il ciclo de “Il cinema a casa tua” sono in arrivo due titoli di punta: L’amore a domicilio con protagonista Miriam Leone dal 10 giugno e D.N.A – Decisamente non adatti di Lillo e Greg dal 19 giugno. Sul fronte delle serie TV, stanno per arrivare le nuove stagioni de Criminal minds: Beyond Borders dal 1giugno e The Magicians dal 21 giugno.

Per quanto riguarda i film il 1 giugno usciranno Temple e Hellion, mentre Johnny English strikes again; il 6 giugno uscirà Cena con delitto: Knives out, il film giallo uscito al cinema del dicembre del 2019 diretto da Rian Johnson, già autore di Star sarà: Gli ultimi Jedi (2017). La storia racconta di un uomo trovato morto a casa sua il giorno dopo i il suo 85esimo Compleanno, i sospettati numero uno sono ancora tutti i famigliari dell’uomo.

Il 15 è la volta di Non sposate le mie figlie!, Fantozzi 2000 – La clonazione e il Ladro di giorni. Il 22 giugno usciranno Belle et Sebastien 2 e Belle et Sebastien 3: Amici per sempre. Il 30 giugno uscirà David and Goliath e Colossal.