Amadeus sarà il nuovo conduttore del Festival di Sanremo 2020, l’indiscrezione

Il Festival di Sanremo è finito solamente da due mesi, ma già iniziano i preparativi per la nuova edizione del prossimo anno. Nonostante manchi ancora la conferma ufficiale, sembra ormai certo che sarà Amadeus a condurre la nota kermesse musicale. A fornire l’indiscrezione, ci ha pensato “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel nuovo numero in edicola.

Stando a quanto riportato nella rubrica “Chicche di Gossip” del noto settimanale, il popolare conduttore emiliano, sarà al timone del nuovo Festival di Sanremo che andrà in onda il prossimo Febbraio 2020. Durante le scorse settimane, si erano diffuse delle voci che parlavano di un probabile ritorno di Carlo Conti sul palco dell’Ariston, in qualità di direttore artistico.

Un’ipotesi però che sembra già essere sfumata, anche se Carlo Conti si mostra ancora abbastanza vago sulla questione. “Non so niente davvero, è presto” – ha infatti dichiarato il noto conduttore toscano, durante la puntata del “Maurizio Costanzo Show”.

Secondo quanto scritto su “Chi”, mancano soltanto le firme per confermare ufficialmente la conduzione di Amadeus, che potrebbe quindi realizzare finalmente il suo grande sogno di condurre il Festival di Sanremo, uno spettacolo che da sempre ha rappresentato il sogno di moltissimi conduttori. Sulle pagine del settimanale, si legge anche che Amadeus sarà da solo sul palco dell’Ariston e che si è già in cerca di un nuovo direttore artistico, che confermerebbe quindi l’assenza di Claudio Baglioni.

“Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris” – si legge sulle pagine del noto settimanale. Sembra quindi ormai certo che non ci sarà più Claudio Baglioni, che durante le edizioni del 2018 e del 2019 ha riscosso un gran successo. Si cercano quindi volti nuovi per il prossimo Festival di Sanremo, e chissà chi accompagnerà Amadeus in questo nuovo importante progetto.