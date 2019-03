Amadeus parla di "Ora o Mai Più" e del "Festival di Sanremo 2020"

La seconda edizione di “Ora o mai più“, programma dedicato ai big della musica dimenticati, ha ottenuto un grande successo. Per tutti i mesi ha mantenuto uno share attorno al 16%, dando filo da torcere anche a Canale 5 con il suo “C’è Posta per te” condotto da Maria De Filippi da ben 19 anni.

Il vincitore di questa seconda edizione è stato Paolo Vallesi; seguono al secondo posto Jessica Morlacchi e al terzo Silvia Salemi. L’autore del brano “Le persone inutili“, vincitore del Festival del Sanremo 1991 nella categoria “Novità”, riesce a trionfare anche grazie alla maestra Ornella Vanoni, vera e propria sorpresa di quest’anno.

Le parole del conduttore

Anche Amadeus ha contribuito al successo della trasmissione, grazie al suo carisma e alla sua simpatia. Il conduttore, intervistato da “Tv Blog“, mostra tutta la sua felicità: “La gente che incontravo mi chiedeva sempre di più di questo programma e capivo che la trasmissione entrava negli interessi del pubblico. A questo poi si aggiungeva l’interesse crescente che i blog ed i giornali online dedicavano a questa trasmissione”.

Rivela che il cast abbia avuto un ruolo fondamentale per il successo di questa edizione di “Ora o mai più“, grazie a un ottimo connubio tra i maestri e gli allievi. Si dichiara molto sorpreso dal comportamento di Ornella Vanoni, poiché inizialmente non pensava che oltre alla competenza artistiche, potesse avere così tanta ironia.

Infine, dichiara il suo desiderio di condurre il Festival di Sanremo, ma ad alcune condizioni: “Su due piedi direi che non si dice di no, ma proseguirei spiegando come lo vorrei fare, aggiungendo che si devono fidare di me. Per esempio in un programma più piccolo, rispetto a Sanremo, come Ora o mai più, ho avuto carta bianca, insieme al gruppo di autori, a maggior ragione per un evento televisivo quale è il Festival, occorre avere la piena fiducia dell’azienda che te lo propone”.