Alvin rassicura sulle condizioni del Divino Otelma: "Sta bene, è stato molto forte"

In questi giorni ha fatto molto parlare l’incidente avuto dal “Divino Otelma” durante l’ultima puntata de “L‘Isola dei Famosi“. Il personaggio televisivo, durante la prova ricompensa ha avuto un piccolo incidente con l’ex bonas di “Avanti un Altro!” Francesca Cipriani, riportando un grosso taglio sulla testa.

Per questo motivo, sulle spiagge honduregne è arrivato immediatamente il medico della produzione. Le condizioni del “Divino Otelma” non sono mai state allarmanti, poiché le prime notizie positive su di lui sono arrivate poco dopo all’incidente. Tuttavia, Alvin, in queste ore, ha voluto pubblicare una storia sul profilo Instagram per rassicurare i fan de “L’Isola dei Famosi” sulle condizioni del personaggio televisivo.

Come sta Divino Otelma?

Secondo quanto riportato dal sito “Blogo”, attualmente il Divino Otelma starebbe trascorrendo un breve periodo in ospedale a causa dell’incidente subìto mentre gareggiava per vincere una ricompensa al fianco di Francesca Cipriani. La salute comunque non preoccupa, come rivelato da Alvin sui propri social network

Queste sono le parole dell’inviato sulle condizioni del Divino Otelma: “Il Divino sta bene, abbiamo fatto tutti gli accertamenti. Adesso si sta riposando perché ha un taglio sulla testa. Però sta bene, lui è molto forte, è sempre stato presente. Lui ironizzava sulla prova di giovedì in puntata, era triste per non aver conquistato le polpette. Il grande Divino si è dimostrato davvero un Divino”

La prima ad essere dispiaciuta per questa vicenda resta la Francesca Cipriani e la showgirl ha voluto chiedere scusa al personaggio televisivo: “Non volevo far male al divino, sono mortificata”. Comunque non è il primo incidente che compie l’ex bonas di “Avanti un Altro” a “L’Isola dei Famosi“. Infatti, nella scorsa edizione ha costretto al ritiro sia Giucas Casella e Craig Warwick per due infortuni diversi, mentre anche Filippo Nardi ebbe un piccolo incidente con lei.