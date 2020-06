"Altri Tempi", "Anna Karenina" e "Elisa di Rivombrosa": le fiction tornano in replica

“Altri tempi” è una miniserie in due puntate, andata in onda su Rai 1 nel 2013, che ha come protagonista Vittoria Puccini. La fiction racconta la storia di una prostituta, Maddalena, che in una lettera inviata alla senatrice Merlin racconta la sua triste vita. Nel 1937 Maddalena, all’età di 17 anni, perde la famiglia in un incendio. Trova lavoro come segretaria dall’avvocato Vaccari, che si approffitta di lei. La giovane ragazza fugge e trova lavoro come domestica. Scopre di essere incinta di una bambina cher chiamerà Anna.

La sua datrice di lavoro, di nome Gemma, non vede di buon occhio la ragazza sia perchè era una madre non sposata sia per una sorta di gelosia nei suoi confronti, dato che non poteva avere figli. Maddalena decide di scappare e viene aiutata da alcune prostitute, nel frattempo arriva la polizia e Maddalena viene scambiata per una prostituta e chiusa in un bordello. La giovane rimane nella casa chiusa, dove a causa di rapporti sessuali non protetti con i clienti, contrae la sifilide ma guarisce. Perde però la figlia che viene data in adozione ed è costretta a rassegnarsi alla sua condizione di prostituta.

“Anna Karenina” è una miniserie in due puntate, andata in onda su Raiuno nel 2013, che ha come protagonista Vittoria Puccini. La fiction si ispira all’omonimo romanzo di Lev Tolstoy. La storia ha come protagoniste due coppie che vengono messe a confronto, l’amore adultero di Anna Karenina nei confronti di un giovane ufficiale dell’esercito il conte Vronskij, amore che vive nonostante l’opposizione della società e delle minacce del marito di lei, Kerernin, che gli impedisce di vedere il figlio e rifiuta la richiesta di divorzio e l’amore puro e fedele di Levin per Kitty. Alla fine la protagonista si suicida, gettandosi sui binari sotto un treno.

“Elisa di Rivombrosa” è una fiction in tredici puntate, la cui prima puntata è andata in onda il 17 dicembre 2003 su Canale 5, che ha come protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. La fiction, che si ispira al romanzo epistolare “Pamela” di Samuel Richardson, narra la storia di una ragazza di umili origini, Elisa Scalzi, dama di compagnia dell’anziana contessa Agnese Ristori, che si innamora del conte Fabrizio Ristori, figlio della contessa Agnese. Il giovane, dopo dieci anni fa ritorno a Rivombrosa, preoccupato per le precarie condizioni di salute della madre, dopo aver prestato servizio nell’esercito francese.

Elisa, oltre ad essere, la protagonista come Cenerentola, di una bellissima storia d’amore, come un’eroina moderna sventerà un complotto ardito dalla nobiltà ai danni del re, ottenendo una rivincita nei confronti della casta dominante e finalmente potrà coronare il suo sogno d’amore.