All Together Now, un concorrente intona "Più bella cosa" di Ramazzotti: la reazione della Hunziker

“All together now“, ha ufficialmente preso il via la seconda edizione, mercoledì 4 dicembre, su canale 5. Al timone del programma ancora una volta troviamo la bellissima Michelle Hunziker, la quale dopo la parentesi non proprio felice di “Amici Celebrities”, si è rimessa nuovamente in gioco, lanciandosi in questa nuova avventura.

Il programma prevede che talenti canori, non appartenenti al mondo dello spettacolo, si sfidino sul palco a suon di musica e alla fine ne vincerà solo uno. Saranno votati da cento personaggi famosi, presieduti da J-AX, che insieme formano un vero e proprio muro umano. E proprio durante la prima serata di questa nuova edizione si è esibito un concorrente, Don Giuliano.

Appena la musica è partita si è subito compreso che il brano in questione fosse “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti e inevitabilmente gli occhi di tutti i presenti si sono posati su Michelle Hunziker. Era il 1996 quando per la prima volta venne trasmessa “Più bella cosa”, Eros l’aveva scritta e dedicata alla sua fidanzata di allora, Michelle Hunziker.

Il brano ha spopolato per intere generazioni e ancora oggi è una pietra miliare della musica italiana. All’epoca l’amore tra Eros e Michelle era travolgente, tanto che sfociò nel matrimonio e nella nascita di Aurora. La relazione terminò qualche anno dopo e oggi sia Michelle che Eros hanno intrapreso strade differenti.

Mentre Don Giuliano cantava pronta e immediata è arrivata la reazione di Michelle, la quale si è lasciata andare ad un commento: “Audace Don Giuliano, perchè è un pezzo molto difficile questo“. E chi più di Michelle conosce questo pezzo, lei che ne è stata la musa ispiratrice, lei che ha partecipato insieme ad Eros al videoclip ufficiale. Insomma nonostante siano passati tanti anni e nonostante il matrimonio con Ramazzotti sia naufragato, la canzone resta comunque un bel ricordo.