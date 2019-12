All Together Now, Federico sulla sedia a rotelle: la sua voce incanta e dimostra che i sogni non hanno limiti

“All Together Now” è tornato con la sua seconda edizione, sempre condotto dalla bellissima Michelle Hunziker in coppia con J-Ax, e già dalla prima puntata ha regalato grandi emozioni. Il game show è caratterizzato dalla presenza di cento giudici che formano il cosiddetto “muro” capace, attraverso la sua approvazione, di far realizzare il sogno a un’artista che ha il coraggio di affrontarlo.

Nella prima puntata, sono state tante le esibizioni e quasi tutti i cantanti hanno lasciato il segno facendo divertire ed emozionare il vasto pubblico presente in studio. A lasciare un segno maggiore è stato Federico, un giovane ragazzo disabile sin dall’infanzia che si è esibito su quel magico palcoscenico con il brano “It had better be tonight” di Michael Bublè.

Il pezzo affrontato, dal coraggioso Federico, è abbastanza difficile in quanto richiede una potenza vocale non indifferente ma la voce del giovane cantante è stata all’altezza della situazione cosi da incantare tutti i presenti. Il ritmo e la voce di Federico irrompono con energia e forza nello studio di Canale 5 e i giudici, invogliati da questo grande talento, non posso fare a meno di alzarsi e cantare insieme a lui. La giuria quasi all’unanimità offre il “pass” a Federico che accede alla fase successiva con 99 punti su 100.

La storia di Federico: il coraggio di seguire il suo grande sogno

Terminata l’esibizione, la conduttrice si avvicina a Federico e inizia a narrare la sua storia. Il giovane ragazzo ha raccontato, con grande coraggio, le difficoltà e gli ostacoli che ha dovuto affrontare fin da bambino e spiega come è riuscito a fortificare il suo carattere proprio grazie all’aiuto e all’amore della madre.

Per Federico, il sostegno della madre è stato fondamentale per sopravvivere a un grande dolore che pesava nella sua anima e grazie all’affetto materno è riuscito a battere il pregiudizio della gente. Ogni volta che usciva di casa, Federico si sentiva sempre osservato e giudicato per la sua condizione fisica e questa situazione lo faceva sentire debole e inadeguato, fino a quando sua madre è intervenuta: “Fede ora ti guardano, ma domani ti sorridono”.

Questa frase è diventata per Federico un vero e proprio mantra da seguire per rendere la sua vita libera dal giudizio della gente e trasformarla, ogni giorno, in un’occasione capace di realizzare qualsiasi sogno. Tale aneddoto, raccontato con emozione dal giovane cantante, ha suscitato enormi emozioni e ha fatto molto riflettere sulla posizione dei disabili in Italia che molto spesso vengono lasciati indietro. Tra i sostenitori di Federico c’è J-Ax che commenta con entusiasmo l’esibizione e aggiunge che ogni persona deve sentirsi libera di esprimersi al meglio senza nessuna frontiera: “Devono normalizzare la vostra presenza in tv, le persone disabili fanno tutto adesso, devono poter cantare anche in tv, senza sentirsi giudicati”.