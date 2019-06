All Together Now, Antonella Lo Coco bacia la sua fidanzata Elisa e annuncia le nozze

Nella puntata del 6 giugno di “All Together Now“, il talent show in onda su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e con la presenza nel muro di “J-Ax” insieme ad altre 99 persone esperte di musica tra artisti e operatori del settore, i telespettatori hanno potuto assistere a un momento molto toccante.

Nel muro si trovava anche Antonella Lo Coco. La cantante, che è ritornata nuovamente in scena dal 7 di giugno con il singolo “Felici in due”, viene ricordata dal pubblico da casa anche per la sua finale nella quinta edizione di “X Factor“, dove si è classificata in terza posizione, dietro al gruppo musicale “I Moderni” e Francesca Michelin.

Le nozze di Antonella Lo Coco e la sua fidanzata Elisa

Ad annunciare le nozze ci pensa Michelle Hunziker: “Voglio dire solo una piccola cosa perché sicuramente molti a casa si sono stupiti perché noi viviamo in una società in cui ci hanno insegnato che quando qualcosa è diverso non ce la facciamo, è una società piena di cliché. Ad All Together Now la parola pregiudizio l’abbiamo bandita, per noi è importante comunicare che l’amore ha tanti colori proprio come la musica”.

In questa circostanza, Antonella Lo Coco ha ricevuto anche la sorpresa di incontrare la sua fidanzata negli studi di “All Together Now“. Il tutto viene condito dagli stessi colleghi del muro, che decidono di dedicare alla coppia una delle canzoni più belle e conosciute di Elton John, intitolata “Your Song”.

Proprio come rivelato dalla stessa Antonella Lo Coco, il suo ultimo singolo dal titolo “Felici in due” è dedicata proprio alla vita di coppia con la sua fidanzata e, come lei stessa dichiara, è: “Un modo per trasmettere un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali”.