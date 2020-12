All Together Now 2020: Eki è il vincitore, giudici incantati dal suo talento

Si è conclusa la terza edizione del noto programma “All Together Now – La musica è cambiata”, condotto da Michelle Hunziker, che a partire dal mese di novembre ha arricchito il variegato palinsesto di casa Mediaset. Il talent show ha permesso ad alcuni aspiranti cantanti di vivere una sorprendente avventura televisiva e di utilizzare il proprio talento come chiave di apertura verso la realizzazione dei propri sogni.

I dodici concorrenti in gara, che hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco e di sfidarsi per raggiungere il tanto ambito traguardo, sono stati: Beatrice Baldaccini; Alessio Selvaggio; Dalila Cavalera; Savio Vurchio; Domenico Iervolino; Silvia Rita Iannone; Gli Amabili (Elena Frantini e Massimiliano Corrà); Giorgia Rizza; Antonio Marino; Cahayadi “Eki” Kam; Claudia Ciccateri e Luigi Ernani Frezza.

Nel corso delle sei puntate non sono mancate le sorprese che la padrona di casa ha riservato al vasto pubblico di Canale 5. Tra le tante, la più apprezzata è stata la meravigliosa partecipazione di Renato Zero che ha incantato la platea con i suoi celebri brani. Oltre alla grande passione per la musica, ogni concorrente ha portato sul magico palco di “All Together Now” la propria storia e spezzoni di vita che racchiudono non solo le gioie ma anche i dolori di un percorso che ha segnato per sempre le loro esistenze.

Tutte le esibizioni sono state valutate da Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga che hanno assunto le vesti di giudici. Di fondamentale importanza è stato il giudizio della Giuria dei 100, composta da differenti professionisti del mondo della musica e dello spettacolo, che hanno collaborato con i quattro giudici nel cercare il talento migliore.

Solo sette concorrenti hanno avuto accesso alla finale e sul podio sono saliti: Savio Vurchio che si è classificato terzo; Dalila Cavalera che si è qualificata seconda e Kam “Eki” Cahayadi che ha portato a casa la vittoria. Anche quest’anno il premio previsto per il primo classificato è stato di 50 mila euro: una cifra che permetterà al vincitore di poter materializzare un proprio desiderio in aggiunta alla soddisfazione di aver convinto il tanto temuto Muro.