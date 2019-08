“Ali di libertà”, Andrea Bocelli torna su Rai 1 con la serata benefica

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Tiozzo - Io non ho una grande passione per la lirica però la voce di Andrea Bocelli è sempre una garanzia e sono anche molto curiosa di sentire suo figlio come solista. Inoltre agli eventi della sua fondazione sono sempre presenti artisti di grande fama internazionale che creano uno spettacolo nello spettacolo in una serata dedicata alla beneficenza per un’iniziativa italiana di grande valore come la ricostruzione dell’Accademia Musicale della città di Camerino.