Nelle ultime settimane circolano numerosi rumor nei riguardi della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il realtiy show in onda su Canale 5. Al momento però le uniche certezze è legato alla nuova conferma di Alfonso Signorini e alla bocciatura di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che non hanno convinto nel ruolo di opinioniste.

Proprio parlando degli opinionisti, circolano molti nomi sui possibili vip che potrebbero conquistare un posto negli studi di Mediaset. Il sogno di Signorini, secondo le indiscrezioni, sarebbe quella di vedere la coppia formata da Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ma tra essi circola anche il nome di Katia Ricciarelli, ex vippona e grande amica del direttore del settimanale “Chi Magazine“.

Le prime smentite di Alfonso Signorini

Proprio il conduttore, sul proprio settimanale, ha voluto rispondere a un messaggio di una sua fan in cui parla della possibilità di vedere la Ricciarelli come opinionista: “Cara Caterina, non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre”.

La notizia della non partecipazione di Katia Ricciarelli venne spoilerata dalla pagina Instagram “Pipol Tv“: “Al contrario dei rumors (infondati) Katia Ricciarelli non farà parte del cast del reality nella prossima edizione come opinionista. Saltate (ancora prima di iniziare) anche le trattative per Amanda Lear che era solo un’idea, anzi come direbbero gli addetti ai lavori una suggestione. Cantiere aperto ancora e lavori in corso. Con la scelta ben precisa che tutto può cambiare o forse no”.

Quindi per Katia Ricciarelli, un po’ come starebbe succedendo per Pamela Prati e ad altri ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” come Alex Belli, si potrebbero aprire le porte di “Tale e quale show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti.