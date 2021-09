Alfonso Signorini e il discorso contro il politicamente corretto: Il web non ci sta

Se lo scorso anno al Grande Fratello Vip sono state impartite regole ferree per quanto riguarda il linguaggio adottato dai Vip durante la loro permanenza, quest’anno Alfonso Signorini ha deciso di stravolgere completamente le regole, invitando i concorrenti a non preoccuparsi eccessivamente del loro linguaggio, cercando comunque di non fare uscite di cattivo gusto.

“Ormai siamo schiavi del politicamente corretto” avrebbe sentenziato il conduttore durante la diretta di Venerdì 17 Settembre, durante una parentesi nata con Katia Ricciarelli riguardo la sua reazione esagerata allo scherzo organizzato da Raffaella Fico e Soleil Sorge nel corso della settimana, a cui la cantante avrebbe reagito criticando aspramente le due donne: “Non sono scherzi da fare”.

Alfonso Signorini ha ricordato ai coinquilini della Casa che è bene lasciarsi andare e vivere la loro esperienza senza freni, ma che essendo in diretta quasi 24 ore su 24 e essendo loro personaggi famosi seguiti da milioni di italiani nel corso del day time, sui social e in diretta, è bene per loro dare il buon esempio, senza però limitare la loro spontaneità: “Non sentitevi schiavi del politicamente corretto”.

Il conduttore inoltre ha lanciato una critica verso i telespettatori

“Smettetela di bacchettare e puntualizzare ogni virgola da casa”. Queste le parole riservate ai sostenitori da casa del programma da parte del conduttore, stufo di leggere ogni giorno critiche e sentenze sul web riguardo a una battuta o a una parola di troppo detta dagli inquilini della casa del Grande Fratello.

Signorini inoltre ha puntualizzato sui complimenti riservati alle donne della Casa, chiedendo ai telespettatori da casa di non essere incoerenti con loro stessi: “Se a casa vedete una bella donna sono sicuro che non le direte solo che bella donna”.

Il web reagisce alle parole di Signorini

“Signorini peggior conduttore della tv”. “Perchè Mediaset lascia ancora spazio a Signorini?”. “Signorini è un clown”. Questi sono solo alcuni dei commenti postati dagli utenti di Twitter durante il discorso di Alfonso Signorini e dopo la puntata, fortemente critici nei confronti del conduttore e della scelta di Mediaset nell’affidargli nuovamente la conduzione del Grande Fratello dopo le critiche smosse anche lo scorso anno.

E c’è chi, dopo le parole di ieri, pensa di boicottare il programma: “Prossima puntata facciamogli fare lo 0% di share”.