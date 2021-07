Sarà la grande assente della stagione televisiva 2021/2022 targata Mediaset. Alessia Marcuzzi ha lasciato l’azienda del Biscione dopo più di 20 anni d’amore, successi, vittorie e soddisfazioni. È stata la stessa Alessia a ufficializzare la cosa attraverso il suo profilo Instagram, attribuendo il tutto al fatto che è giunto il momento di voltare pagina e il Covid le ha dato la possibilità di riflettere e guardarsi dentro.

Durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, Piersilvio Berlusconi ha toccato l’argomento dicendosi dispiaciuto per quanto accaduto e felice di riaccogliere la Marcuzzi qualora lei decidesse di tornare. Aggiungendo poi che dietro il suo addio a Mediaset ci sarebbero problemi economici. Nello specifico c’era una trattativa ma non è andata in porto.

Adesso è emerso un retroscena importante, ovvero quale sarebbe questa trattativa poi sfumata. Ebbene secondo indiscrezioni, in origine sarebbe dovuta essere Alessia Marcuzzi a prendere il posto di Barbara d’Urso e condurre “Scene di un matrimonio” e non Anna Tatangelo come invece poi è accaduto. Dunque sarebbe dovuta essere la Marcuzzi a precedere Silvia Toffanin e garantirsi lo scettro di signora della domenica di Canale 5.

Le cose sono andate diversamente e la conduttrice ha scelto di rompere con l’azienda del Biscione. Berlusconi non ha escluso che possa tornare in corsa, con uno show tutto suo, ma la verità è che Alessia tornerà a condurre e non lo farà per Mediaset. La Marcuzzi, secondo il magazine “Chi” avrebbe in questi giorni iniziato a chiacchierare con Discovery per un progetto tutto nuovo e cucito addosso a lei.

Nulla in più è stato svelato, trattandosi di un progetto ancora top secret. Nelle ultime ore, anche l’influencer Amedeo Venza è tornato sull’argomento e secondo quanto riporta oltre alla possibilità di vedere la Marcuzzi su Discovery non è del tutto da escludere quella di vederla in Rai. Dunque qualcosa bolle in pentola e sicuramente la prossima stagione rivedremo Alessia sul piccolo schermo.