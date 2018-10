Alessia Marcuzzi svela le prime anticipazioni de L’Isola dei Famosi

Le date esatte de “L’Isola dei Famosi 2019” non si conoscono ancora, ma secondo le ultime indiscrezioni il reality show di Canale 5 dovrebbe iniziare per il mese di gennaio. Lo scandalo del “canna-gate” quindi non ha intaccato la programmazione di Mediaset.

Per il momento non si conosce molto della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, poiché mancano ancora alcuni mesi all’inizio dei giochi. A svelare le prime chicche è stata Alessia Marcuzzi nell’ultima intervista rilasciata a “FQMagazine“, il sito diretto da “Il Fatto Quotidiano”. In questa circostanza la conduttrice svela che ci saranno dei cambiamenti molto importanti, partendo dai due opinionisti e dall’inviato Stefano De Martino.

In primis però Alessia Marcuzzi rivela di non essersi stancata di condurre “L’Isola dei Famosi” poiché le regala un senso d’imprevedibilità e con ironia allude all’edizione dell’anno passato. Per la ex di Francesco Facchinetti questo è la quarta edizione al timone del reality show di Canale 5.

Alessia Marcuzzi successivamente sul cast de “L’Isola dei Famosi“: “Non ho la certezza ma credo che Stefano De Martino non farà parte della nuova edizione. Stiamo iniziando a ragionare sugli inviati possibili ma anche sugli opinionisti. Non ci sarà ovviamente Mara Venier che è andata in Rai e credo che Daniele Bossari stia lavorando ad altre cose”.

Infine, parla di quando ha avuto come concorrente Simona Ventura: “Io e lei abbiamo fatto un Festivalbar insieme, non sono competitiva con le donne. Lei in un libro scrisse che ero una delle persone con cui aveva lavorato meglio, mi hanno chiesto se per me fosse un problema la sua presenza ma io ero stata felicissima. Mi è dispiaciuto solo leggere alcune sue frasi dopo il programma, cose che si dicono di impulso”.