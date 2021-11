Alessia Marcuzzi-Sanremo, sembra essere fatta: l’indiscrezione

Sono passati diversi mesi da quando Alessia Marcuzzi annunciava il suo addio a Mediaset. La conduttrice romana ha motivato la scelta, come la volontà di voler voltare pagina dato che nessuno dei programmi che le venivano proposti, li sentiva adatti a lei. In molti hanno parlato in realtà di una frattura, dovuta al fatto che inizialmente dovesse essere lei la nuova regina del pomeriggio di Canale 5, ma all’ultimo sembra essere saltato tutto.

Dopo aver lasciato l’azienda del Biscione, la Marcuzzi non è più apparsa in video. Si è tanto parlato di lei e del suo futuro. Diverse le ipotesi fatte, come un passaggio a Sky o in Rai. Per la Rai si è vicoferato di un ruolo da concorrente a “Ballando con le stelle” e addirittura del “Festival di Sanremo“. A distanza di tempo, l’argomento Sanremo torna in auge e a quanto pare, sarà proprio la Marcuzzi ad affiancare Amadeus.

A far trapelare la notizia è stato il magazine “Chi”. La rivista diretta da Alfonso Signorini, dà l’affare quasi per certo e dunque in dirittura d’arrivo. “Mancherebbero solo i dettagli dell’accordo“, si legge. Un ruolo questo che segnerebbe il ritorno di Alessia in Rai, in pompa magna. Il suo esordio a viale Mazzini risale al lontano 1994, per poi approdare in pianta stabile a Mediaset.

Fare la co-conduttrice del direttore artistico e salire sul palco dell’Ariston è sicuramente un’ottima opportunità per la Marcuzzi. Nuovi dettagli trapelano dal magazine, come quello secondo il quale, dopo due anni consecutivi non ci sarà Fiorello ma potrebbe essere sostituito da Roberto Benigni. Dovrebbe essere lui la parte “comica” della conduzione della 72esima edizione del Festival della canzone italiana.

Tornando alla Marcuzzi, non è la prima volta che lei e Amedus lavorerebbero assieme. I due hanno già un trascorso che risale agli anni ’90. Nel 1996 e 1997, Alessia e Amadeus hanno condotto “Festivalbar”. Insomma, un duo già collaudato questo, che se dovesse essere confermato, porterebbe la Marcuzzi a un vero e proprio ritorno sul piccolo schermo, da regina.