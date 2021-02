Alessia Marcuzzi, nuovo programma per la conduttrice

Alessia Marcuzzi è tornata al timone de “Le Iene” insieme a Nicola Savino, ogni martedì a partire dalle 21.25 circa su Italia 1. Per la showgirl e conduttrice, si prospetta, dopo la fine del programma, anche un altro impegno, secondo alcuni rumors. Tommaso Martinelli, che si occupa da sempre di personaggi dello spettacolo, lancia un’indiscrezione riguardo la conduttrice.

Sul settimanale “Vero”, sul quale tiene una rubrica, Tommaso Martinelli ha lanciato un’indiscrezione che vedrebbe impegnata la Marcuzzi in un altro programma su Canale 5, da condurre in estate. Ecco cosa ha specificato il giornalista: “Persa la conduzione de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, in questi giorni, avrebbe avuto una proposta lavorativa che potrebbe concretizzarsi la prossima estate”.

Sono molti a chiedersi quale programma possa condurre la Marcuzzi e a svelare ogni dubbio in merito, ci ha pensato lo stesso Martinelli. Il giornalista ha affermato, infatti, che la Marcuzzi potrebbe condurre alcuni speciali musicali che andrebbero in onda su Canale 5 a partire dalla prossima estate.

Secondo il giornalista, Mediaset starebbe pensando ad alcuni speciali che comprendono artisti e ospiti che si esibiscono dal vivo per rallegrare le serate estive, in cui si ha voglia di ascoltare canzoni che siano un po’ la colonna sonora dell’estate. Ricordiamo che questo genere di programmi è assolutamente nelle corde della Marcuzzi, considerando che ha condotto il Festivalbar e il Summer Festival.

Nell’attesa di conferme o smentite in tal senso, la Marcuzzi continua ad essere molto attiva sui social, dove tiene sempre informati i suoi followers riguardo la sua vita e alcuni aneddoti che la riguardano. Ultimamente ha raccontato che non esce mai di casa senza il suo rossetto rosso, considerato una sorta di copertina di Linus. Un oggetto di bellezza che indossa anche in questo periodo sotto la mascherina.