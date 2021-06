Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni

Alessia Marcuzzi, dopo 25 anni di carriera, ha deciso di lasciare Mediaset. La sua fortuna, dopo anni a Telemontecarlo (TMC), prende il volo proprio grazie alla rete ideata da Silvio Berlusconi, in cui riesce a ottenere un incredibile successo conducendo programmi come il “Festivalbar” insieme a Rosario Fiorello, “Fuego!” e “Mai dire gol” su Italia 1.

Negli ultimi anni invece, sempre su Mediaset, si è legata a Maria De Filippi prendendo le redini di “Temptation Island” ottenendo tra l’altro un discreto successo. L’ultimo programma da lei condotto, sempre su Italia 1, è “Le Iene” insieme a Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Alessia Marcuzzi annuncia l’addio da Mediaset

“Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me” inizia così il post d’addio di Alessia Marcuzzi ove annuncia il suo allontanamento dalla sua rete.

Ammette che è stata una scelta molto sofferta per lei ma afferma di avere delle idee totalmente diverse rispetto a Mediaset: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.

Rivela, nella parte finale del suo post, che il periodo durissimo legato alla pandemia le è servita a guardarsi dentro e capire cosa vuole diventare e spera vivamente di non deludere se stessa in futuro. Al momento è praticamente impossibile ipotizzare il futuro lavorativo di Alessia Marcuzzi, e non va neanche escluso che possa prendersi un anno sabbatico. Nel caso voglia mettersi subito in gioco, sicuramente può prendere un posto in Rai o magari su Sky.