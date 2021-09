Alessia Marcuzzi in Rai dopo l’addio a Mediaset: "Avrà un programma suo"

Alla fine di giugno scorso Alessia Marcuzzi ha dato un annuncio del tutto inaspettato: l’addio a Mediaset. La conduttrice ha deciso di comunicare la notizia in prima persona sui social per evitare che iniziassero a circolare ipotesi fantasiose su questa sua scelta. Sono stati 25 gli anni che la Pinella ha trascorso nell’azienda conducendo programmi di grande successo come Colpo di Fulmine.

In aggiunta anche sette edizioni consecutive del Festivalbar, Le Iene, Scherzi a Parte, tre edizioni del Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Nonostante gli ottimi rapporti che la lega all’editore, non si ritrovava nelle trasmissioni che le venivano proposti. Proprio lei, infatti, era in pole per la conduzione di Scene da un Matrimonio, il programma che prenderà il posto di Domenica Live chiuso di Barbara d’Urso, alla fine affidato nelle mani di Anna Tatangelo.

Dopo i saluti a Cologno Monzese, Alessia Marcuzzi è partita per le vacanze estive. Prima tappa a Roseto Valfortore, il paesino del foggiano di cui è originaria la mamma Antonella, tra i borghi più belli d’Italia. In seguito con la sua famiglia e con un paio di amici stretti si è recata a Formentera, Sicilia e Golfo di Napoli.

Nonostante fosse in vacanza, la conduttrice ha ricevuto diverse proposte di lavoro. Secondo indiscrezioni, si sarebbe fatta avanti in un primo momento Discovery per arruolarla e affidarle una o più trasmissioni. Il settimanale Oggi, invece, sostiene che il futuro di Alessia Marcuzzi sia in Rai.

Nei dettagli, il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica Ah…Saperlo, ha fatto sapere che i ben informati sono al corrente del fatto che a breve potrebbe esserci un ingresso spot in Viale Mazzini. Cosa potrebbe condurre la Marcuzzi? Soprattutto su quale rete, fra il primo, il secondo e il terzo canale del servizio pubblico radiotelevisivo? Le indiscrezioni sono tante e le voci continuano ad essere giorno dopo giorno sempre più fondate. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.