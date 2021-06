Alessia Marcuzzi e Mediaset, amore al capolinea: il retroscena

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e apprezzate. Da sempre appartiene alla scuderia del Biscione, facendo la spola tra Canale 5 e Italia 1. Da “Le Iene” al “Grande Fratello“, da “Temptation Island Vip” a “L’isola dei famosi“, sono queste alcune delle trasmissioni che l’hanno vista al timone. Quello tra Alessia e Mediaset è un rapporto che va avanti da tanti anni.

Un rapporto che adesso pare stia scricchiolando, con il rinnovo contrattuale che fatica ad arrivare. A quanto pare, la Marcuzzi rischia di restare fuori dai giochi. L’edizione vip di “Temptation Island” non si farà, “Le Iene” (unico programma condotto dalla Marcuzzi quest’anno) subirà importanti cambiamenti e la stessa conduttrice avrebbe rifiutato di essere accanto a Enrico Papi nella nuova edizione di “Scherzi a parte“, a causa di screzi passati.

Dunque il futuro a Mediaset della Marcuzzi sembra essere compromesso. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato “Blogo“, il quale fa sapere che dietro il rinnovo del contratto della conduttrice, “ci sono seri problemi“. Nulla è ancora detto ma le difficoltà di certo non mancano. Qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, chissà se la Marcuzzi sarebbe pronta per un approdo in Rai.

Sicuramente lasciare Mediaset non è semplice e il mistero si infittisce sempre più. Un nuovo progetto prenderà vita, si tratta di un programma dove i bambini insegneranno agli adulti vip i quali torneranno tra i banchi di scuola. Chissà che quello della Marcuzzi non sia il nome giusto per condurre questo format curioso e riuscire così a firmare il rinnovo.

Al momento per Alessia nulla è in cantiere e tutto lascia presagire a una stagione fuori dalla televisione. Sicuramente le cose potrebbero cambiare in corsa e chissà che tra la conduttrice romana e Pier Silvio Berlusconi non si giunga a un punto di svolta. Insomma non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.