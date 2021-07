Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset arriva il Festival di Sanremo: l’indiscrezione

Alessia Marcuzzi, dopo più di 20 anni di carriera a Mediaset ha ufficialmente lasciato l’azienda del Biscione. A darne notizia è stata lei prima di tutti, con un post fiume su Instagram. Alessia ha spiegato le sue motivazioni, attribuendole al fatto che ha riflettuto e capito che era giunto il momento di cambiare aria. Un addio sofferto ma inevitabile.

Piersilvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022 ha toccato l’argomento, spiegando che in realtà dietro l’addio della Marcuzzi si cela un accordo non andato a buon fine e dunque motivi economici. Alcuni portali hanno spiegato che in realtà in origine, era la conduttrice romana a dover prendere il posto della D’Urso la domenica pomeriggio su Canale 5 e non la Tatangelo come poi è accaduto.

Ovviamente adesso gli occhi sono tutti puntati sul futuro professionale della Marcuzzi. Voci di corridoio la vedrebbero imbastire una chiacchierata con Discovery e naturalmente non poteva di certo mancare l’accostamento alla Rai. E proprio tale accostamento porta il nome di un programma di grosso peso: il “Festival di Sanremo”.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Giancarlo De Andreis sul settimanale “DiPiù Tv”, la Marcuzzi potrebbe affiancare Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti per la prossima edizione del festival della canzone italiana. Dunque, Alessia sarebbe la valletta del simpaticissimo trio. Prima, eventuale volta per la conduttrice, che qualora dovesse essere confermata l’indiscrezione si ritroverà a calcare il palco del Teatro Ariston.

Un addio sofferto, che è arrivato come un fulmine a ciel sereno, quello che la Marcuzzi ha dato a Mediaset. Un addio dopo ben 25 anni di una carriera ricca di soddisfazioni, che l’hanno vista al timone di programmi di successo quali “Temptation Island Vip”, “Grande Fratello”, “Le iene”, “L’isola dei famosi”. Adesso però le porte del Festival di Sanremo potrebbero aprirsi e come si suol dire: chiusa una porta si apre un portone.