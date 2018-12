Alessia Marcuzzi detesta ancora la collega Simona Ventura: "Mi ha profondamente delusa, non si è comportata bene con me"

Alessia Marcuzzi, prossima ad una nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, vestita con un tailleur pantalone fucsia, ospite di ‘CR4 – La Repubblica delle donne’ ha confermato gli attriti vigenti con Simona Ventura. Piero Chiambretti ha mandato in onda un filmato del 2002 in cui la Marcuzzi conduceva i Telegatti insieme a Pippo Baudo: “Ho scoperto che c’è un rapporto d’amore tra voi colleghe. La Ventura salì sul palco e non solo le diede le spalle, ma non rispose nemmeno alle sue domande.”

La Marcuzzi ha dovuto ammette la triste verità: “Non le andava giù delle Iene. Devo dire la verità, non ricordavo questa scena”. Per la conduttrice non è stata una bella immagine da vedere, la Ventura non è stata carina nei miei confronti: Alessia ha sottolineato che, comunque, son cose del passato. Quella vecchia volpe di Chiambretti ha trasmesso appositamente il filmato per accendere la miccia.

Il prode Signorini ha colto immediatamente l’occasione: “Ma anche nel 2011 non è stato tanto diverso”. ‘La Pinella’, incatenata in una risata nervosa, ha vuotato il sacco sostenendo che effettivamente lei e Simona non si frequentano e che la 53enne l’ha profondamente delusa quando è stata concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’: a dire della bionda presentatrice quando la conduttrice è uscita dal reality non si è comportata bene.

Alessia Marcuzzi, in merito al celebre scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al GFVIP, ha sostenuto di non essere in grado di dire come si sarebbe comportata, visto che non ha vissuto sulla sua pelle quello che ha provato la moglie di Totti.

Durante la L’Isola dei Famosi del 2016 l’attrito fra le prime donne era evidente, Alessia Marcuzzi non risparmiò alla collega una celebre battuta al vetriolo: “Simo, se non ti sta bene vieni qui a condurre e io mi siedo vicino a Mara e Alfonso”.