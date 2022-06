Alessia Marcuzzi approda in Rai con un programma tutto suo: i dettagli

Ascolta questo articolo

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare sul piccolo schermo, così come annuncia il portale DagoSpia, ma questa volta non sulle reti Mediaset. La storica conduttrice del biscione ha ceduto alla corte della Rai e quindi, probabilmente, dal prossimo novembre le sarà affidato un programma tutto suo su Rai2, in prima serata.

TV Blog diffonde la notizia della prossima partenza di “Boomerissima“, un varietà che segue le orme de “I migliori anni” e avrà al timone proprio la Marcuzzi. Il portale specifica che il programma sarà un racconto del nostro Paese e più precisamente di due anni per ogni puntata, dove verranno riportati fatti e notizie di quel periodo per poi essere messi a confronto e votati. In buona sostanza, una gara tra bienni.

Alessia Marcuzzi sbarca in Rai con “Boomerissima”

Endemol Shine Italy ha puntato sulla Marcuzzi e questo format, gomito a gomito con Banijay Italia, la multinazionale di produzione televisiva che ben conosce la conduttrice, producendo “L’Isola dei Famosi” che ha visto la Marcuzzi condurre il reality show per svariate edizioni. Memorabile l’ultima sua conduzione, quando fu costretta a fare i conti con la torbida vicenda del “Cannagate“, sollevata da Eva Henger circa il consumo di sostanze stupefacenti da parte del concorrente Francesco Monte.

Il prossimo martedì verranno presentati i nuovi palinsesti della prossima stagione televisiva e solo allora avremo la conferma per data di inizio, durata e contenuti del programma. Al momento, l’unica cosa certa è il titolo e cioè “Boomerissima“, una scelta curiosa che sembra voler strizzare l’occhio al pubblico più giovane, scegliendo un termine usato proprio nel linguaggio dei ragazzi.

Ma cosa si intende per “boomer“? Questa è la spiegazione di Wikipedia: ““OK boomer” è un modo di dire e un meme usato da adolescenti e giovani adulti per respingere o deridere gli atteggiamenti tipicamente associati alle persone nate nei due decenni successivi alla seconda guerra mondiale, noti come boomer“.