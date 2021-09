Con l’estate in chiusura, ci si prepara alla nuova stagione televisiva che promette di regalare ai telespettatori davvero tante sorprese, con novità riguardanti i programmi in diretta e quelli registrati.

Già da fine agosto, sono iniziate le riprese per molte trasmissioni che vedremo nelle prossime settimane. In particolare, martedì 31 agosto, sono iiniziate le registrazioni di “Bake off Italia-Dolci sotto un tetto”.

Le novità televisive in cantiere

Il fortunato programma condotto da Flavio Montrucchio, “Bake off Italia-Dolci sotto un tetto” andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale, a gennaio 2022 con alcune interessanti novità rispetto alla scorsa stagione. Partiamo col dire che è confermata in toto la giuria: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio, con puntate registrate nella splendida cornice della Villa Borromeo D’Adda, ad Arcore.

La novità principale riguarda la sospensione di Junior Bake Off. Flavio Montrucchio presentava questa versione insieme alla moglie Alessia Mancini ed è arrivata la decisione di congelare la versione insieme alla moglie. Ma come mai da parte dei coniugi Montrucchio è giunta questa improvvisa decisione? I fan saranno ben lieti di sapere che nella nuova edizione Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto andrà in onda in 5 puntate e non più 3 e anche per questa nuova edizione le coppie in gara saranno sei. Al termine di ogni puntata, una coppia verrà eliminata, mentre la migliore riceverà un bonus per la puntata successiva.

Flavio Montrucchio, dunque, che condurrà per il terzo anno consecutivo il programma condotto dalla Banjay Italia, riceverà questa sorta di promozione e questa non è l’unica soddisfazione di questo periodo. Il 31 agosto abbiamo potuto guardare la prima puntata di “Primo appuntamento” dove alcune persone partecipano ad un appuntamento al buio in un ristorante con telecamere nascoste per poi scoprire, a fine serata, chi vorrà rivedersi di nuovo. Il programma, in questo caso, verrà trasmesso ogni martedì alle21:20 per tutto settembre mentre la nuova edizione è prevista per gennaio 2022.