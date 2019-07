Alessia Macari rifiuta "Temptation Island Vip" e si propone per il Festival di Sanremo

Alessia Macari si è fatta conoscere grazie alla trasmissione “Avanti un altro“, dove è stata notata dai produttori per la sua bellezza e il suo accento. Per questo motivo decisero di farla diventare una presenza fissa del Minimondo del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, interpretando il ruolo della Ciociara.

Il suo successo viene confermato anche durante la prima edizione del “Grande Fratello Vip“, in cui ne esce trionfatrice battendo in finale Gabriele Rossi, Valeria Marini e Stefano Bettarini. Negli ultimi anni invece sta facendo parlare per la sua relazione con il calciatore Oliver Kragl, con il quale si è recentemente unita in matrimonio.

L’intervista di Alessia Macari

L’ex valletta di “Domenica In” svela il suo futuro lavorativo durante una chiacchierata con Giada De Miceli nella trasmissione “Non succederà più”, in onda su Radio Radio, dichiarando che non potrebbe partecipare alla prossima edizione di “Temptation Island Vip” a causa del lavorativo di suo marito, che è attualmente giocatore del Benevento: “Io farei Temptation Island Vip per divertimento, non mi fa paura. Ma per noi è impossibile farlo visto il lavoro di Oliver”.

La sua aspirazione però resta quello di sfondare nel campo musicale. Nell’ultimo mese ha anche pubblicato il suo primo singolo intitolato “Cambiamo continente”, prodotto a Foggia da Mario Fanizzi per l’etichetta discografica Noteum. In una vecchia intervista rivela di aver sempre fatto musica nella sua vita e grazie a Mario è riuscita anche ad incidere il suo primo singolo.

Per questo motivo ora, nella trasmissione di Giada Di Miceli, svela di sognare la partecipazione alla prossima kermesse italiana condotta, con tutta probabilità, da Amadeus e in merito dichiara la sua concentrazione sulla musica e la sua forte speranza di partecipare al Festival di Sanremo: “A 18 anni, prima di approdare in tv, ho partecipato ad Area Sanremo ma sono stata scartata. All’epoca avevo presentato un canzone un po’ antiquata. Ora sono pronta”.

Infine, sempre nella stessa intervista, esclude la partecipazione a “L’Isola dei Famosi“, che secondo le indiscrezioni dovrebbe andare in onda nel 2020: “Se non mangio divento cattiva e poi non so fare niente in mezzo alla natura, non so aprire neppure un cocco, mi metterei a bere l’acqua del mare per disperazione. Ci penso solo per il mangiare, sennò mai dire mai. Però vorrei fare un bel programma di calcio in chiave comica”.