Alessandro Casillo si è ritirato da Amici di Maria De Filippi: ecco cosa potrebbe essere successo

Sono passate più di 24 ore dalla messa in onda della puntata di sabato 16 marzo del talet show Amici di Maria De Filippi e, il giallo di Alessandro Casillo non è ancora stato risolto. Quello che più ha attirato l’attenzione è stata infatti l’assenza del cantante durante la puntata e, soprattutto, il fatto che nessuno l’abbia minimamente nominato e preso in considerazione. Maria De Filippi, nota per la sua grande sensibilità verso gli allievi, non ha mai fatto il nome del ragazzo e, quando ha fatto apparire sul led i volti degli allievi che ancora non hanno preso la maglia del serale, il volto di Alessandro non è apparso. Cosa sarà successo quindi che nessuno ha voluto spiegare?

In molti sostengono di aver visto Casillo lasciare il residence in lacrime con tanto di bagagli e, alcuni fans hanno detto di aver visto lo stesso cantante in una nota discoteca milanese proprio durante la registrazione della puntata che è andata successivamente in onda sabato. Si escludono quindi motivi gravi che hanno costretto il giovane talento ad abbandonare il programma.

È noto a tutti che Alessandro non era ben visto dai professori e, dopo aver tentato di conquistare la maglia per il serale e non esserci riuscito, il suo andamento all’interno della scuola ha preso un’ulteriore svolta negativa. Spesso Casillo aveva scontri con i compagni di classe e con i professori e probabilmente ha deciso di lasciare il programma consapevole che, visto il ristretto numero di posti disponibili per l’accesso al serale, non sarebbe mai riuscito a raggiungerlo.

In puntata inoltre gli spettatori presenti hanno più volte cercato di chiedere agli allievi dove fosse Alessandro ma non hanno ricevuto alcuna risposta: Giordana si è anche rivolta verso qualcuno della redazione dicendo “Mi stanno chiedendo di Ale”, ma la persona della redazione ha smorzato qualsiasi richiesta scuotendo la testa. Lo stesso comportamento lo hanno avuto Ludovica e Jefeo che hanno ignorato le domande dei presenti.

Sembra quindi che la redazione abbia chiaramente vietato ai concorrenti del talent show di parlare di questo argomento. Si spera che nei prossimi giorni qualcuno faccia chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto Alessandro Casillo ad abbandonare definitivamente il programma televisivo.