Tra le protagoniste indiscusse di Ballando con le stelle troviamo Alessandra Mussolini ma la ex politica sembra decisa a voler lasciare la sua esperienza su Rai1.

Pur ritenendosi soddisfatta del suo percorso, non mancano ora i colpi di scena. Ad averla fatta infuriare sarebbe un post pubblicato in una storia Instagram da Selvaggia Lucarelli che avrebbe indirizzato una critica più o meno esplicita alla Mussolini.

Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli

Le parole di Selvaggia Lucarelli non sono proprio piaciute ad Alessandra Mussolini che, per questo motivo, sarebbe intenzionata ad abbandonare in anticipo la sua avventura da ballerina, interrompendo la sua esperienza a Ballando con le stelle. E’ lecito chiedersi, dunque, se Milly Carlucci e gli autori del programma riusciranno a convincerla e farla rimanere.

Ma cosa è accaduto? Selvaggia, interagendo con i suoi fan, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha permesso loro di farle qualsiasi domanda. Un utente le ha scritto: “Perché la Mussolini a Ballando? Perchè? “. La giornalista, ha immediatamente risposto, rendendo pubblico quanto da lei detto attraverso le sue stories: “Le dittature finiscono prima o poi”.

Ovviamente due donne forti, che di certo non se le mandano a dire senza reagire, sono due vulcani sempre in esplosione. Alessandra Mussolini, condividendo sul suo account Instagram le parole della Lucarelli, ha risposto all’accusa attraverso una didascalia: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare”, aggiungendo il tag di Ballando con le stelle.

La Mussolini molla tutto? In viale Mazzini potrebbe scoppiare la bomba da un momento all’altro. Del resto, quelle frasi sono troppo forti, la Lucarelli, sembra aver superato ogni limite…proprio lei che combatte il bullismo mediatico da sempre. Resta sempre la possibilità che la ex politica torni sui propri passi, restando nel programma. Una cosa è certa: vecchi rancori e vecchia ruggine sono riaffiorati con l’arrivo della Mussolini a Ballando con le stelle. Già durante la prima puntata, non sono mancati colpi di scen,a con frecciatine alla Mussolini, che ha risposto a tono. Vedremo cosa succederà sabato!