Alessandra Celentano rivela perché non ha avuto figli: "Il mio ex ha sofferto"

Ascolta questo articolo

È un’Alessandra Celentano inedita quella che si è vista nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, il talk-show che va in onda ogni sabato e domenica pomeriggio su Canale 5. Una donna molto più pacata e meno impulsiva di come si mostra ad Amici di Maria De Filippi, il talent in cui da anni ormai ricopre il ruolo di maestra di danza classiva e dove è diventata in poco tempo “l’incubo” dei ballerini per la sua intransigenza e la severità a volte un po’ eccessiva.

A Verissimo, Alessandra Celentano ha parlato dell’amore immenso nei confronti dei suoi genitori, morti da diversi anni, e del suo matrimonio naufragato dopo pochi anni. Non è la prima volta che l’ex ballerina parla pubblicamente di questo argomento, ma per la prima volta si è aperta anche sul tema della maternità.

Alessandra Celentano sui figli mai arrivati: “Doveva andare così”

La nipote di Adriano Celentano non ha avuto figli, ma non è stata una scelta volontaria come pensa qualcuno: i figli purtroppo non sono arrivati e questo ha causato grande sofferenza soprattutto nel suo ex marito. La prof di Amici, infatti, si è detta più fatalista dell’uomo e ha spiegato che evidentemente doveva andare così. “Da una parte mi è dispiaciuto non essere diventata mamma, dall’altra si vede che doveva andare così” ha spiegato Alessandra Celentano.

Che ha poi proseguito: “Sono contro gli accanimenti, il volere un figlio a tutti i costi. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ci ha sofferto tantissimo, molto più di me. Tutti siamo segnati da un destino, si vede che doveva andare così”. La professoressa di Amici di Maria De Filippi non ha negato di certo che la mancata maternità sia stata un dolore, ma non è stata la causa della separazione dall’ex marito, avvenuta perché ormai il loro rapporto si era logorato e l’amore era scemato giorno dopo giorno.

Alessandra Celentano ha anche rivelato che lei e il suo ex marito sono attualmente in ottimi rapporti, e anche se non si sentono sanno di poter contare l’uno sull’altra nel caso abbiano bisogno di qualsiasi cosa, anche di una parola di conforto.