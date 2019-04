Alda D’Eusanio attacca L’Isola dei Famosi: "Ci obbligavano al silenzio"

L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, non ha avuto il successo che speravano a “Mediaset“. La trasmissione è stata sommersa da critiche soprattutto dopo la clip di Fabrizio Corona, in cui l’ex “Re dei Paparazzi”, con parole poco carine nei confronti di Riccardo Fogli, gli rivelava il tradimento della moglie Karin Trentini.

Neanche le opinioniste sembrano essere soddisfatti di come sono andate le cose. Alda D’Eusanio, intervistata dalla trasmissione radiofonica “L’Italia s’è desta“, ha ammesso che gli autori l’hanno obbligata a mantenere il silenzio su alcuni argomenti. Successivamente, parla anche del caso “Fogli“.

Le parole di Alda D’Eusanio

La conduttrice mostra tutto il suo dissenso per il comportamento degli autori: “Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba Parietti eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare. Gli autori ci hanno detto che solo in poche occasioni potevamo parlare. Proporrei agli autori di far fare le televendite agli opinionisti, così almeno parlano due minuti”.

E sul caso “Fogli” ci va ancora più duramente: “È stata una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto. E lì l’ho detto, perché è stata una cosa vergognosa, sia per il messaggio dato sia per l’utilizzo della TV dove ormai si lavano tutti i panni sporchi senza rispetto neanche per l’onore delle persone. Quando la TV per un indice di ascolto in più toglie l’onore come se l’onore fosse il nulla, è vergognoso”.

Sembra quindi difficile rivedere nuovamente Alda D’Eusanio negli studi di “Mediaset” come opinionista de “L’Isola dei Famosi“. In realtà, secondo le ultime voci, il reality, dopo i flop degli ultimi anni, potrebbe ritornare in onda solamente tra qualche anno. Per il momento, infatti, la rete sta concentrando le sue forze sul Grande Fratello 2019.