"Album di famiglia", il nuovo programma del sabato di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, uno dei volti storici sia della Rai che di Mediaset, all’età di 81 anni, non accenna a voler fermarsi ed è pronto a intrattenere i telespettatori con un nuovo programma dal titolo “Album di famiglia” che andrà in onda a partire da maggio nel sabato pomeriggio di Rai 2. Una nuova sfida per uno dei volti maggiormente storici e apprezzati della televisione italiana di sempre.

Sarà proprio Maurizio Costanzo, diviso tra i canali Mediaset e Rai, ad accompagnare i pomeriggi degli spettatori di Rai 2 con una nuova trasmissione in cui racconta la storia della televisione. Accanto a lui, il conduttore de I fatti vostri, ovvero Umberto Broccoli. Una trasmissione che andrà in onda a partire da maggio ogni sabato pomeriggio su Rai 2 in cui racconta la storia della televisione grazie a filmati di repertorio presi nelle teche Rai.

Costanzo aveva già condotto un programma simile dal titolo “Il gran varietà” andato in onda nel 2019 su Rai 1. In questi ultimi anni, è stato spesso conduttore di trasmissioni che sono andate in onda in seconda o terza serata. Questa volta dovrà occupare il pomeriggio del sabato e tenere compagnia ai telespettatori in questa fase di pandemia.

Per quanto riguarda Mediaset, tutto per ora tace. “L’intervista”, la trasmissione che andava in onda in seconda serata, è stata bloccata a causa dell’emergenza sanitaria, anche se le puntate nuove dovrebbero essere registrate a breve. Per quanto riguarda il Maurizio Costanzo Show, la sua grande creatura, per ora, non torna.

Lo stesso conduttore, in una intervista realizzata a TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di questo momento e riguardo questo programma, ha usato i seguenti termini: “Senza pubblico non avrebbe senso”. I telespettatori del programma dovranno attendere il 2021 per rivedere il parterre dei tanti ospiti che, per anni, hanno tenuto compagnia al pubblico della rete Mediaset.