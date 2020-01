Alberto Urso ufficializza la sua partecipazione al Festival di Sanremo

Alberto Urso è la stella del momento. Vincitore dell’ultima edizione del talent show “Amici“, Alberto ha collezionato successi su successi diventando di fatto uno dei cantanti tenori più apprezzati in Italia, al momento. La sua voce ha scaldato e scalda il cuore di molti e i suoi fan crescono sempre più, dai teenager agli adulti, tutti ormai sono pazzi di Alberto.

Nonostante la sua carriera sia decollata da pochissimo, Urso si è già reso protagonista nel panorama canoro italiano con la pubblicazione di due cd e diversi singoli all’attivo. Maria De Filippi, dopo l’esperienza ad “Amici” lo ha voluto fortemente anche nella versione vip della trasmissione e lì Alberto ha ricoperto il ruolo di coach della squadra blu.

Per uno come lui il passo da “Amici” al “Festival di Sanremo” è stato breve, difatti il suo nome è stato ufficializzato come partecipante alla settantesima edizione del festival della canzone italiana, che si terrà il prossimo febbraio. Il tenore fiero della notizia, ha voluto condividerla con i suoi followers, difatti ha lasciato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram.

Alberto ha scritto: “Questa mattina mi sono svegliato con la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano le gambe!”. Insomma la sua emozione e la sua felicità sono palpabili attraverso le parole spese, e tra i tanti commenti di congratulazioni ce n’è stato uno che ha colpito i fan.

Difatti a complimentarsi con Alberto è stata anche Valentina Vernia, la ragazza conosciuta nella scuola di Amici (anch’essa è stata concorrente come lui durante l’ultima edizione) e con la quale ha una relazione da qualche mese. Fin qui nulla di male, se non fosse che negli ultimi tempi si è vociferato di una crisi tra i due, con la coppia che aveva smesso di pubblicare foto insieme e scambiarsi messaggi sui social.

E invece pronto è tornato il commento di Valentina, la quale ha semplicemente scritto: “So proud“, ovvero così orgogliosa. Il messaggio denota dunque che tra i due nessuna nube ha scalfito il loro legame, anche se qualche malizioso insinua che in realtà Valentina approfitti di Alberto per ottenere visibilità. Non resta che monitorare la questione e complimentarsi con Alberto per la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo.