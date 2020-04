Alberto Urso ospite durante la finale di "Amici"

Giunta la finale, il noto talent show di Queen Mary non delude mai i suoi tanti telespettatori, gli stessi che in questi momenti di immenso sconforto dovuto al Coronavirus, ritrovano nel programma un momento di spensieratezza e distrazione. Ed è proprio partita a tutta birra la finale di “Amici” di Maria De Filippi con il cantante Alberto Urso.

Urso ha saputo come sempre esibire il meglio di se, e allo stesso tempo ha fatto un discorso molto toccante verso i nuovi partecipanti a questa edizione, con tanto di dedica a Maria. Infatti Alberto si rivolge ai concorrenti rimasti in gioco, ed esordisce: “Che questa coppa non rappresenti la fine di un percorso ma il simbolo dell’inizio di un cambiamento per tutti, di una vittoria che verrà. Per tutte le persone che non stanno bene e che stanno combattendo con tutte le loro forze.”

Una dedica poi viene rivolta alla sua amica e presentatrice Maria, che le rivela cosa prova per lei, e la ringrazia per avergli consentito di realizzare il suo sogno, e quello di tanti altri come lui; a tal proposito infatti Urso aggiunge: “Un grazie va a te, Maria, che come una mamma ci permetti sempre di realizzare i nostri sogni. Ti voglio un mondo di bene.“

La seconda parte del programma si è aperta poi con la strepitosa esibizione corale della canzone di Vasco Rossi, “Un senso”; persino Rudy Zerbi, riferendosi alla stupenda coreografia di Luciano Peparini, aggiunge: “grande momento di musica e di ballo“, tanto che Zerbi appare quasi emozionato.

La coreografia in essere infatti era a tema del Coronavirus, che sta affliggendo il mondo, e quale canzone più appropriata che “Il mondo“, interpretata da Stash Fiordispino, dando come sempre il meglio di se, riuscendo a far valorizzare ancora di più la canzone. Insomma il programma è riuscito nell’intento di mandare un profondo messaggio alla nazione, di darsi forza e coraggio, che prima o poi tutto passerà.