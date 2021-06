Alberto Matano innamorato: la confessione del conduttore

Dopo aver condotto “La Vita in Diretta” per un anno con la collega Lorella Cuccarini, con la quale non è rimasto in buoni rapporti, in questa stagione Alberto Matano è stato solo al timone del talk show di Rai 1. Ma questo non ha minimamente messo in difficoltà il conduttore, che se l’è cavata alla grande e sta per portare al termine un’edizione da record. Un’edizione il cui successo è interamente da attribuire a lui.

Assieme a un periodo d’oro professionalmente parlando, Alberto Matano sta vivendo anche un momento bellissimo dal punto di vista privato e soprattutto sentimentale. A confermarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini.

Alberto Matano fidanzato e innamorato

Solitamente più che geloso della sua vita privata, Alberto Matano questa volta ha deciso di sbilanciarsi. “Questo stato di serenità, al di là di qualsiasi risultato, è legato anche e soprattutto all’amore” ha spiegato, dando merito alla propria compagna dei suoi successi televisivi. Una compagna che per adesso non ha nome, né volto. Il conduttore, infatti, non ha rivelato la sua identità.

Né tanto meno i paparazzi sono riusciti a fotografarlo assieme a questa misteriosa donna che quasi certamente non fa parte del mondo dello spettacolo. Del resto Matano aveva già fatto sapere di non essere più single, ma stavolta, pur dichiarandosi davvero innamorato, ha ribadito la sua ferma decisione di tenere la sua relazione lontano dai riflettori. “Il mio cuore batte sempre” ha dichiarato nell’intervista al settimanale di Alfonso Signorini.

“Non è cambiato nulla da un anno a questa parte e se ci dovessero essere delle novità sarò il primo a farlo sapere” ha proseguito, alludendo in maniera velata a un eventuale matrimonio oppure, chissà, all’arrivo di un figlio. Del resto Matano non ha mai nascosto che per lui la famiglia è fondamentale, definendola “il vero centro della vita”. E chissà, magari ora che ha trovato il vero amore, il conduttore deciderà di formarne una tutta sua!