Alberto Angela batte Maria De Filippi: la felicità del conduttore di "Ulisse-Il Piacere Della Scoperta"

Sabato 28 settembre c’è stata un’importante gara degli ascolti tra due personaggi della televisione che si occupano di tematiche differenti, ma hanno in comune l’amore del pubblico. Si tratta di Alberto Angela e Maria De Filippi ma ci sono dei dati per quanto riguarda lo share che si dimostrano sorprendenti.

Il programma “Ulisse-Il Piacere Della Scoperta” condotto dal figlio di Piero Angela è riuscito ad avere la meglio negli ascolti nello scontro con la trasmissione “Amici Celebrities” presentata da Maria De Filippi. Il nuovo programma di Maria De Filippi si è fermato al 19,45% di share, con una media pari a 3.066.000 spettatori, mentre Ulisse-Il Piacere Della Scoperta ha ottenuto il 20% di share, con una media pari a 3.614.000 spettatori.

La felicità dei dirigenti Rai

Dunque Alberto Angela è riuscito a battere Amici Celebrities grazie alla capacità di conquistare il pubblico. Già nella scorsa stagione c’era stata la gara degli ascolti tra Maria De Filippi e Alberto Angela, con la vittoria del programma “Tu Si Que Vales” che ha battuto di gran lunga Alberto Angela, quest’ultimo, in quel caso, è riuscito di poco a superare i tre milioni.

Di conseguenza la notizia della vittoria di Angela sulla De Filippi ha rappresentato una vera e propria sorpresa. Sono arrivate le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’azienda di stato Fabrizio Salini che ha voluto commentare questo risultato: “Ringraziamo Alberto Angela e tutta la sua squadra di lavoro, e grazie a tutti i nostri telespettatori”.

Si è trattato di un vero e proprio trionfo, come è stato testimoniato dalle parole della direttrice di Rai Uno Teresa De Santis e ha avuto modo di definire Ulisse “come un grande romanzo pop, colto e insieme profondamente comunicativo”. In seguito è arrivata anche la reazione di Alberto Angela che ha sottolineato la felicità per questo risultato, commentando in questo modo: “E’ un risultato magnifico, il giusto riconoscimento del lavoro di un gruppo straordinario e di un’azienda che ha creduto che l’impossibile fosse possibile”.