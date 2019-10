Alberto Angela batte Maria De Filippi e commenta: "Non facciamo questi programmi per il risultato"

Alberto Angela si sta guadagnando sempre di più la serata del sabato sera. Il suo programma televisivo documentaristico “Ulisse – Il piacere della scoperta“, ideato insieme al padre Piero, ha battuto nuovamente Maria De Filippi con i suoi 3 milioni e 821mila spettatori, pari al 19.7% di share, mentre per “Amici Celebrities” solamente 3.271.455 e il 19.6% sullo share.

Negli ultimi giorni Alberto Angela ha rilasciato un’intervista al sito de “Il Fatto Quotidiano“, in cui commenta proprio il suo trionfo contro Maria De Filippi. Il divulgatore scientifico non si sbilancia più di tanto, rivelando che la sua grande vittoria è stata mandare una trasmissione di questo genere in prima serata di sabato.

Le parole di Alberto Angela

Angela rivela tuttavia che il suo obbiettivo resta un altro: “Non facciamo questi programmi per il risultato, il nostro successo è già andare in onda in prima serata. Dall’altra parte ci sono gruppi di altissima professionalità, leader del sabato sera. I dati, certo, vanno considerati, ma per me quello che conta è far arrivare la divulgazione scientifica a più persone possibili”.

Successivamente dichiara che questa è una vittoria collettiva, anche se di questo folto gruppo fa parte il pubblico che ha guardato il programma: “In effetti è solo assieme ai telespettatori che si può parlare di Arte del Rinascimento e vincere un prime time del sabato”. Ci tiene a complimentarsi con i dirigenti della Rai, poiché hanno avuto il coraggio di mettere un programma di questo genere durante la prima serata.

Sottolinea che l’Italia è stato il primo paese al mondo che ha lanciato e vinto questa sfida. Infine il conduttore afferma di essere interessato solamente a parlare con il suo pubblico, rivelando che questi programmi vanno fatti bene, con la convinzione che la cultura è di tutti. Secondo Alberto Angela la televisione è uno specchio e deve dare cibo a chi ha fame.