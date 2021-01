La scorsa domenica, Alba Parietti è stata ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In. L’incontro tra le due conduttrici è stato il pretesto per ricordare il loro passato comune (da giovanissime erano fidanzate rispettivamente con Jerry Calà e Franco Oppini, grandi amici nonché entrambi appartenenti al gruppo cabarettistico e musicale italiano”I Gatti di Vicolo Miracoli”), ma anche per parlare del libro in uscita della Parietti.

La madre di Francesco Oppini, infatti, ha appena pubblicato con Baldini+Castoldi un libro dal titolo eloquente: “La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stronzi”. Si tratta di una sorta di manuale per donne attratte dagli uomini narcisisti, quelli che all’inizio danno il meglio di sé tra corteggiamento serrato e grandi gesti d’amore, ma poi altrettanto velocemente si tirano indietro, causando grandi sofferenze.

Alba Parietti e la passione per Padre Georg: l’aneddoto blasfemo

Diventato irrangiungibili, distaccati e sempre più freddi: sembra che l’amore non sia mai esistito e che anzi si sia trattato solo di un abbaglio. E per una donna che nel frattempo si è innamorata davvero, ha spiegato Alba Parietti, si tratta di un dolore immenso, impossibile da accettare, che porta quasi sull’orlo della pazzia. Questo è successo alla conduttrice ma anche a tantissime donne che si rivedono in questi meccanisti.

La Parietti ne ha approfittato così per raccontare aneddoti relativi agli uomini che ha conosciuto e amato negli anni, narcisisti e non, tra cui colpisce quello riguardante Padre Georg, portavoce di Papa Ratzinger, noto per la sua avvenenza. Si tratta di un aneddoto quasi “blasfemo”, come ammesso dalla stessa Alba, che ha rivelato di aver fatto un viaggio in treno con il sacerdote. Erano uno di fronte all’altra, e lei non faceva che guardarlo.

Alla fine del viaggio, un giornalista glielo presentò. “Allora io gli confessai di aver peccato e di aver fatto pensieri impuri su di lui, chiedendogli di assolvermi” ha ricordato la Parietti. Padre Georg la guardò e le chiese se fosse pentita; lei rispose di no e allora lui le rispose che non poteva assolverla. “Era bellissimo, se non di più” ha sospirato Alba, che chiaramente ha ancora un debole per lui. Peccato però che, come ha ammesso con una punta di rimpianto, il tentativo di sedurlo sia stato disastroso!