Al via il serale di Amici di Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi al via dal 18 marzo la 22esima edizione serale su canale 5 in prima serata, Maria dopo il recente lutto dovuto alla scomparsa del marito, è tornata al lavoro perchè così le hanno insegnato, non si perde d’animo e conduce il talent show, con giudici del serale quest’anno non più Stash, Emanuele Filiberto e De Martino bensì star importanti come Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Secondo i pronostici vincerà Angelina figlia d’arte del compianto Mango e mamma componente dei Matia Bazar, a seguire Wax e Cricca. Una pole position di cantanti quindi anche se Ramon il ballerino darà il filo da torcere. Quindici talenti di eccezionale valore si sfideranno con le coreografie di Stephane Jarny, il direttore artistico.

Molti gli ospiti tra cui Pio e Amedeo che presenteranno il loro nuovo show su Mediaset, gli inediti dei ragazzi sono 25 ed ascoltabili su Spotify che hanno ricevuto milioni di streaming, anche su Tik Tok un grande successo, 8 ballerini e sette cantanti in gara è tutto pronto per il fischio di inizio. Amici ha sempre avuto ottimi ascolti, Luigi passerà il testimone agli altri ragazzi.

Niveo è stato il grande escluso cantante che non ha ottenuto la maglia del serale ed è uscito domenica, insieme a Benedetta la ballerina, la quale è rimasta in veste di professionista per tutto il serale di Amici, a molti ragazzi saranno offerte borse di studio internazionali in America e non solo come nelle scorse edizioni.

Dardust per esempio ha già collaborato con il programma per produrre videoclip con i ragazzi, la compilation di Amici denominata Full Out con 16 brani è già in vendita, molti producers, artisti internazionali, discografici, cantanti, ballerini internazionali, guarderanno il programma per scovare quel talento da poter pubblicizzare e portare con sè in tutto il mondo.