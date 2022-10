Al Grande Fratello Vip, concorrenti e Mediaset sono stati denunciati. Quali sono i rischi che corrono tutti?

Ascolta questo articolo

Il bullismo nei confronti di Marco Bellavia da parte dei suoi compagni concorrenti del reality show GF VIP è diventato uno scandalo nazionale, spingendo l’organizzazione per i diritti dei consumatori Codacons a sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma e l’Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo loro di indagare su possibili reati e violazioni della normativa sulle telecomunicazioni.

Gli spettatori dello show hanno affermato che il concorrente che ha abbandonato è stato vittima di bullismo. La sua breve permanenza al GF Vip lo ha reso oggetto di diverse accuse. “Se sei malato, questo non è il posto che fa per te”, gli disse in particolare Gegia. Mentre Ginevra Lamborghini lo accusava di toccarla troppo: “Per me ti sbagli di grosso, meriti di essere bullizzato”. Non appena la notizia è stata diffusa, la gente ha iniziato a discuterne sui social network. Alcuni utenti sono venuti in difesa di Marco.

Ci sono state segnalazioni sui social network che affermano che il concorrente è stato vittima di bullismo da parte del branco e queste segnalazioni provengono da una varietà di fonti. Di conseguenza, il Codacons ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Codacons, associazione italiana per i diritti dei consumatori, ha chiesto un’indagine su possibili reati e violazioni delle normative relative al settore delle telecomunicazioni, alla luce di numerose accuse. La trasmissione Mediaset torna ad essere al centro di un episodio grave, questa volta violento. Il Codacons si è pronunciato, dicendo che questo è altamente diseducativo per i telespettatori più giovani e che Mediaset non ha fatto abbastanza per intervenire. Migliaia di persone hanno contattato il Codacons chiedendo di intervenire su questo caso.

I recenti fatti li hanno portati a sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma per indagare sul possibile caso di violenza privata. Stanno cercando di accertare le responsabilità del concorrente del GfVip, nonché degli autori, il conduttore Alfonso Signorini, e dei vertici di Mediaset. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è inoltre chiamata ad adottare provvedimenti e sanzioni nei confronti di Mediaset per la possibile violazione delle disposizioni sui programmi televisivi.