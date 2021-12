Al Bano positivo al Covid salta il Capodanno di Canale 5: "Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale"

Come annunciato le scorse settimane il cantante Al Bano Carrisi doveva affiancare Federica Panicucci alla conduzione del Capodanno di Canale 5, ospitato a Bari nella cornice unica del Teatro Petruzzelli, ove i circa mille biglietti gratuiti sono stati esauriti nel giro di poche ore.

Purtroppo Al Bano, come annunciato dal diretto interessato sulla sua pagina Instagram, deve saltare la serata a causa della positività al Covid-19. Le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti, ma ovviamente l’artista nato a Cellino San Marco non può esibirsi dinanzi alla sua regione in cui è nato e cresciuto.

Le parole di Al Bano Carrisi

“Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale“ ma Al Bano, nonostante la brutta notizia, dichiara di guardare al futuro con fiducia: “Finirà, perché tutto passa: gli ho già preparato il funerale, la bara l’ho comprata, si chiama coronavirus, ho messo la data di nascita, aspetto la benedetta data di morte. Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero”.

Successivamente il cantante lancia un messaggio anche ai novax, invitandoli immediatamente a vaccinarsi con l’obbiettivo di evitare delle conseguenze serie: “State attenti, colpisce tutti, non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune. È questa la grande amara verità”.

Quindi, salvo clamorosi colpi di scena, Federica Panicucci dovrà condurre in solitaria il Capodanno 2022 ma il cast sarà ricco di ospiti: Annalisa Scarrone, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo e Pio e Amedeo.