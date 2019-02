Al Bano Carrisi: "Voglio condurre il Festival di Sanremo"

Al Bano Carrisi ha svelato il suo desiderio di condurre il Festival Di Sanremo. Infatti ad oggi sembra difficile che Claudio Baglioni venga confermato come direttore artistico della kermesse italiana, e per questo motivo il cantante di Cellino San Marco si propone per sostituirlo. In passato ha presentato, su Canale 5, la trasmissione “55 passi nel sole“, il programma evento per festeggiare la sua carriera.

L’interprete di Cellino San Marco ha calcato il palco del Teatro Ariston per quindici occasioni, comprese le cinque volte in coppia con Romina Power. L’unico trionfo è avvenuto proprio con la moglie nel 1984 con la canzone “Ci Sarà“. La sua ultima partecipazione invece è avvenuta nel 2017, non arrivando però in finale ma vincendo il premio “Giancarlo Bigazzi” al miglior arrangiamento.

Al Bano Carrisi si candida come conduttore del Festival Di Sanremo

Il cantante, intervistato a “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio 1, sarebbe pronto ad assumere questo delicato ruolo: “In passato ho sempre detto di no e anni fa me lo proposero ma onestamente sulla base delle due trasmissioni che mi hanno fatto condurre su Canale 5 ho notato che ci potrebbe essere una chiave nuova, che io porterei avanti”.

Nella trasmissione radiofonica, Al Bano cerca d’immaginare anche una sua possibile organizzazione del Festival di Sanremo. I conduttori di “Un Giorno da Pecora”, cioè Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ipotizzano che al fianco del cantante potrebbero esserci Romina Power e Loredana Lecciso, le sue due vecchie fiamme.

L’ipotesi viene immediatamente smentita da Al Bano Carrisi, ammettendo però che si tratti di una buona idea: “Romina Power e Loredana Lecciso co-conduttrici? Sarebbe una bella idea ma non è fattibile. Perché ognuno resta nel suo mondo e nella sua cultura, ed è giusto che ognuno difenda le proprie idee. L’idea è buona però, intendiamoci”.