Aka7even, il cantante di Amici 2020 e il dramma vissuto da bambino

Aka7even il giovane cantante di Amici 2020, e molto amato dai giovani, il popolare programma di Maria De Filippi, è stato invitato al programma Verissimo di Silvia Toffanin, dove si è aperto completamente raccontando il dramma vissuto quando aveva solamente sette anni di età. Gli venne diagnosticata una encefalite, che gli provocava crisi epilettiche e finì in coma.

Quando secondo i medici non c’erano più speranze e decisero di staccargli la spina, ci fu il risveglio improvviso che lasciò tutti di stucco e la richiesta di voler studiare pianoforte. Il ragazzo, con vero nome Luca Marzano, racconta che poco prima di risvegliarsi gli sono apparsi i suoi nonni, che lui non aveva mai visto, vestiti come l’ultimo giorno prima di morire, una rapida evocazione che ha scioccato la madre all’epoca.

Aka7even sarà ospite della trasmissione Sanremo 2022 con Amadeus accanto al suo amico SanGiovanni, anch’egli concorrente di Amici 2020, riportando un nuovo inedito, le sue canzoni sono balzate in tutte le classifiche nazionali con successi come Loca, Mi manchi, Coco,Yellow. Ha debuttato inizialmente con il programma X-Factor dove si è fatto conoscere al grande pubblico.

Ha anche scritto un libro “Sette vite“, un pò come quelle dei gatti, che definiscono i sette giorni di coma passati nel letto da bambino, ha quattro fratelli e una grande passione per la musica fin da bambino, ha solo 20 anni ed è di Vico Equense. E’ sempre stato fortemente voluto da Anna Pettinelli che gli ha dato il banco ad Amici e lo ha portato al serale definendolo un ragazzo di successo.

Il suo successo, la hit estiva Loca è stata anche tradotta in spagnolo. In 7 vite Aka7even racconta chi è Luca, chi è l’artista, il ragazzo partito dalla sua cameretta e che è cresciuto inseguendo la sua passione. Il racconto di una vita, dall’infanzia passando per “X Factor” e “Amici”, e di come la musica lo abbia salvato da se stesso e dal mondo che non sempre lo capiva.