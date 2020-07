"After" avrà un seguito? A parlare è la stessa Anna Todd

Buone notizie per i fan di After, la saga che ha per protagonisti i due giovani Tessa e Hardin, scritta da Anna Todd. Intervistata dalla rivista Vogue, infatti, la scrittrice ha rivelato di non aver messo ancora la parola fine alla storia d’amore tra i due ragazzi e di avere in serbo per i fan nuove avventure e colpi di scena. L’attesa, però, non sarà breve dato che la Todd ha anche dichiarato di volersi dedicare ad altri progetti, almeno per il momento.

In particolare, Anna Todd ha deciso a distanza di anni di riportare alla ribalta la storia di Twilight, racconta la vicenda dal punto di vista di Edward Cullen. Una storia che la scrittrice aveva nel cassetto già da diversi anni, ma che ha deciso di mostrare al pubblico solo ora. Oltre a Twilitght, Anna ha in progetto il nuovo film di After e quello tratto da un altro romanzo, ovvero Stars.

Parallelamente alla realizzazione dei film tratti dai suoi romanzi, la Todd sta portando avanti anche la sua carriera da scrittice ultimado il terzo libro della saga di Spings Girls. Ma oltre ai progetti già avviati la scrittrice ha svelato di avere pronta una nuova fan fiction che potrebbe pubblicare a breve.

Se per il momento Anna Todd ha deciso di accantonare la pubblicazione dei nuovi romanzi di After, dall’altro lato tra poco potrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il secondo film della saga: After 2, che sarebbe già dovuto uscire nei cinema la scorsa primavera, ma che a causa della pandemia da Coronavirus è stato rimandato. Ancora non ci sono notizie certe a proposto dell’uscita nelle sale della pellicola, ma probabilmente potrebbe arrivare sul grande schermo a partire dal prossimo inverno.

Tra le new entry del film ci saranno: Charlie Weber, Candice Accola King, Dylan Sprouse, Louise Lombard, Max Ragone e Rob Estes.