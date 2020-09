After 3 e 4 si faranno: a dare l’annuncio ufficiale i protagonisti Josephine Langford e Hero Finnies Tiffin

Buone notizie per tutti i fan della saga cinematografica After, tratta dai romanzi di Anna Todd: dopo il grande successo ottenuto in pochissimi giorni al cinema con il secondo capitolo della serie, infatti, i due amatissimi protagonisti Josephine Langford e Hero Finnies Tiffin, che nella serie interpretano rispettivamente Tessa Young e Hardin Scott, tramite un video pubblicato sui canali social ufficiali del film, hanno annunciato che la serie averà un seguito.

Josephine e Hero, con grande gioia, hanno svelato al grande pubblico che il secondo capitolo di After non darà l’ultimo, visto che sono già in produzione i capitoli tre e quattro della serie. A convincere la produzione a realizzare gli ultimi due film sono stati proprio gli ottimi risultati riscossi in tutto il mondo in pochissimo tempo dall’uscita del film.

Per quanto riguarda il terzo film, esso sarà tratto dal terzo e dal quarto libro della collana, mentre il quarto film sarà tratto dal quinto romanzo. In realtà, i romanzi ufficiali di After sono solo quattro, ma in Italia ne vengono contati cinque dal momento che si è deciso di suddividere il quarto romanzo in due.

After continua quindi a confermarsi uno dei più grandi successi degli ultimi anni: dopo il grande successo ottenuto con il primo film, il secondo non ha deluso le aspettative dei milioni di fan che attendevano da oltre un anno l’uscita di After We Collide.

I commenti degli spettatori sono stati entusiasti e la maggioranza di coloro che si sono recati al cinema ha raccontato di aver ritrovato molti momenti del libro nel film e di aver anche riscontrato un maggiore realismo rispetto al primo film, in cui le scene più intense erano state eliminate, disorientando così gli spettatori che avevano letto i libri e non hanno trovato alcuna aderenza tra il film e i libri.